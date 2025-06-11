行政院南辦副執行長陳慧玲涉詐領助理費 遭卓榮泰解職

行政院南部聯合執行中心副執行長陳慧玲和丈夫蔡燈財因涉嫌貪汙案，昨日遭澎湖地檢署檢察官指揮廉調人員搜索約談，移往檢察官複訊後，今日被澎湖地方法院裁定羈押禁見。行政院長卓榮泰已裁示陳解職，強調尊重司法調查、毋枉毋縱。

臉書「老高漫談臉書專頁」表示，陳慧玲的丈夫為當地議員蘇育德的助理蔡燈財，夫妻倆昨日被檢廉約談到案，在檢察官複訊時否認犯案，檢察官昨天深夜檢具事證，向法院聲押陳慧玲夫婦。法院今天上午開羈押審查庭，庭後裁定兩人羈押禁見。

陳慧玲2006年至2010年曾擔任民進黨澎湖縣黨部主任委員，2008年任民進黨推薦第七屆不分區立法委員候選人，之後先後擔任馬公市民代表、台灣婦女團體全國聯合會監事、澎湖縣婦女權益促進委員會委員，2014年起擔任2屆澎湖縣議員，2022年代表正國會，與湧言會陳光復，爭取民進黨黨內澎湖縣長提名失利。

陳慧玲在澎湖縣長初選後，2023年6月擔任行政院南部聯合服務中心副執行長至今，從政資歷豐富，如今傳涉及詐領助理費案遭收押禁見，行政院已決定讓陳慧玲解職。