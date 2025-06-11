綠要侯友宜回應館長赴陸 藍黨團秀賴、蔡合體館長照

館長陳之漢自稱「和平大使」身分赴中，民進黨團議員輪番質詢新北市長侯友宜，要他評論館長在中國大陸相關說詞。國民黨團今批評，民進黨再次浪費寶貴議會資源，若依照同樣標準，和館長熟識且曾經互動熱絡的賴清德總統、前總統蔡英文，是否更應率先對評斷館長個人旅遊心得？

新北國民黨團書記長王威元說，館長對大陸城市建設發表個人觀感，民進黨沒必要在議會總質詢期間要求市長提出評斷，畢竟對於不同地方的城市每個人的主觀感受都不同、評價也不同、看重面向也不同，民進黨號稱民主進步，但是卻容不下一位網紅說出自己主觀感受，硬是浪費市長及局處首長備詢寶貴時間，有負市民的付託。