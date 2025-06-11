香港反送中六周年 賴總統：民主自由日常靠大家守護

總統兼民進黨主席賴清德11日出席民進黨中常會，他表示，這周是香港「反送中運動」六周年，港人為追求民主，人權遭到打壓的情況，提醒著大家，唯有民主自由才能保障人權。當前，威權主義的擴張，持續對全球民主自由造成挑戰，若想維持台灣民主自由日常，必須靠大家團結一心守護。

賴總統表示，這周是香港「反送中運動」的六周年，六年前，熱愛自由民主的港人們，為爭取獨立的法治與承諾過的民主，走向街頭，卻遭受殘酷的打壓。身處台灣的人們，經歷過威權統治，深知走上街頭，爭取民主自由，是需要勇氣，尤其是面對中國大陸強權威迫，更能感同身受。

賴總統提到，上周五，正在獄中服刑的香港民運領袖黃之鋒，再次遭到香港警方，以違反「香港國安法」為由拘捕，若被判有罪，恐將面臨終身監禁。港人為追求民主，人權遭到打壓的情況，提醒著人們，唯有民主自由才能保障人權，真正獨裁的樣貌，是不容任何的異音存在。

他指出，當前威權主義擴張，持續對全球的民主自由造成挑戰，不論是軍事挑釁、灰色地帶侵擾、或長臂管轄壓迫、認知作戰，對特定人士的攻擊等等，在在危及人們珍惜的生活方式。若想維持台灣民主自由的日常，必須靠大家團結一心來守護。

賴總統特別提到，3日開始，中國香港中聯辦旗下的宣傳機器《大公、文匯》發起了一系列抹黑我國立委沈伯洋的認知操作，過程中並透過部分台灣特定媒體的協同行為，把相關的抹黑敘事擴大渲染，隨後再由中國大陸國台辦宣布對沈伯洋家人「制裁」。

對此，賴總統指出，截至今天中國大陸官媒及周邊社群，就有將近200則以上的不實報導，台灣的協力操作則超過100則，某特定的媒體集團，就占有將近三分之一，相關的操作還在持續。在野黨更連續多天以中國大陸官方操作的敘事，繼續攻擊沈伯洋和其家人，把一個沒有不法紀錄的國際貿易商，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，居心叵測。

賴總統強調，中國大陸官方的操作，目的當然是為了製造寒蟬效應，並且分化台灣社會，製造社會的矛盾與對立，破壞台灣的民主運作。這個事件可以看到中國大陸有系統性的認知操作，利用官方的宣傳機器，假扮成正常的媒體發起攻擊，混淆民主社會的視聽，製造紛亂。

賴總統說，更值得注意並且警惕的，是居然有在地的協力者，無視新聞專業，無視對自己國家的忠誠義務，全然配合威權集團的認知操作，把來自境外惡意的假訊息操作，包裝成新聞，安排成記者會，讓這些不實的敘事，可以如入無人之境的進入民主台灣，傷害自己的國人同胞。

賴總統提醒，這件事情必須高度重視，因為這次受到攻擊的是沈伯洋和其家人，但如果對這樣的行為毫無防備，下次受到傷害的，就是你我身邊的每一個人。除了對中國大陸惡意行徑表達譴責，也呼籲台灣的媒體和政黨，政黨可以競爭，國家、民主不能犧牲。

賴總統呼籲，面對中國大陸不斷威脅和各種對台灣內部的騷擾操作，應該共同拒絕、阻止，而不是配合、協力。台灣的民主被分化、被滲透，沒有任何人會是贏家。面對中共惡意操作的認知戰，國人應該團結來守護民主的價值。守護自由民主的生活方式，不受境外勢力惡意破壞與干預，是不分黨派的共同信念，也是全體國人一起努力和團結的目標。