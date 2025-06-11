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「浪花顏色就是藍白」 民進黨招募青年軍一同破浪

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨青年部發起「夏日破浪行動」，邀請年輕朋友一起走上街頭，讓更多人聽見年輕朋友的聲音，和罷免不適任立委的決心。圖／民進黨青年部提供
民進黨青年部發起「夏日破浪行動」，邀請年輕朋友一起走上街頭，讓更多人聽見年輕朋友的聲音，和罷免不適任立委的決心。圖／民進黨青年部提供

民進黨青年部發起「夏日破浪行動」，邀請年輕朋友一起走上街頭，讓更多人聽見年輕朋友的聲音，和罷免不適任立委的決心。黨內人士說明，浪花的色為藍、白色，透過「破浪」展現青年破除國民黨地方盤根錯節的勢力，拔除國民黨立委意象。

民進黨青年部指出，過去一年，藍白兩黨在國會不顧程序正義，創下史上最高的總預算刪減紀錄，更通過許多毀憲亂政的法案，讓台灣的民主受到史無前例的挑戰。於是在今年初，公民朋友們挺身而出，不管白天或黑夜、風吹或日曬，即使被對手威嚇，也都不放棄任何多收一張連署書的機會。

民進黨青年部表示，今年夏天，公民朋友的行動將邁向最後一步，青年部將持續作公民朋友的後盾，夥伴招募一起「破浪」。民進黨秘書長林右昌今天在中常會上也談及此議題，並鼓勵多加宣傳、推廣。

民進黨 林右昌 國民黨

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