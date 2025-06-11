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賴清德讚唐嘉鴻、周天成 賽事好表現鼓舞國人
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會，替兩位台灣運動選手喝采，分別是體操選手唐嘉鴻與羽球選手周天成。賴清德說，兩位選手都是熬過傷病，繼續堅持在賽場上打拚，如今再次取得佳績，他們奮鬥的身影，帶給全體國人的，不僅是運動無限的精采與可能，更是滿滿的感動與鼓舞。
賴清德指出，上周末，在國內舉辦的台灣國際田徑公開賽，台灣有許多年輕好手，不但有突破自我的好表現，更有取得亞運達標的成績，令人激賞。
賴清德說，過去幾天，也有台灣的體育好手出國比賽得到好成績，像是「亞洲貓王」唐嘉鴻，在亞洲體操錦標賽奪下單槓金牌，是他從2019年亞錦賽奪銀後，再次寫下個人最佳成績表現。「羽球一哥」周天成，在2019年印尼羽球公開賽奪冠後，再次闖進決賽奪銀，創下了世界羽球超級1000等級賽事，打入男單決賽最年長的選手紀錄，都令國人感動。
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