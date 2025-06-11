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賴總統：反送中六周年 提醒台灣唯有民主才能保障人權

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，本周是香港「反送中運動」六周年。六年前，熱愛自由民主的港人們，為爭取獨立的法治與承諾過的民主，走向街頭，卻遭受殘酷的打壓。港人為追求民主，人權遭到打壓的情況，提醒著台灣，唯有民主自由才能保障人權，真正獨裁的樣貌，是不容任何的異音存在。

賴清德指出，在上周五，正在獄中服刑的香港民運領袖黃之鋒，再次遭到香港警方，以違反「香港國安法」為由拘捕，若被判有罪，恐將面臨終身監禁。台灣經歷過威權統治，深知走上街頭，爭取民主自由，是需要勇氣，尤其是面對中國強權威迫，更能感同身受。

賴清德說，當前威權主義擴張，持續對全球民主自由造成挑戰，不論是軍事挑釁、灰色地帶侵擾、或長臂管轄壓迫、認知作戰，對特定人士的攻擊等等，在在危及台灣珍惜的生活方式，若想維持民主自由的日常，必須靠大家團結一心來守護。

黃之鋒 香港 賴清德 民進黨 國安法 人權

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