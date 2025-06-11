館長赴陸成質詢焦點 侯友宜：別浪費時間在議會談網紅

館長陳之漢自稱「和平大使」身分訪陸，他的直播相關言論，成今天新北市議會民進黨團質詢焦點之一。議員詢問侯友宜對他的「兄弟」館長在大陸相關說詞有無相關意見，侯友宜強調，不能因館長認識誰就連結誰等於誰，館長也認識蔡英文前總統、賴清德總統，館長有他的自由，只要不要違法法令，他希望議員不要浪費時間在議事殿堂談網紅，多談一點市政。

今天下質詢由山田摩衣、卓冠廷、李宇翔、黃淑君、陳乃瑜、林銘仁、陳啟能聯合質詢。卓冠廷說，中華民國陸委會在去年就宣告中國大陸、香港、澳門是橙色警戒，館長卻透過直播鼓吹民眾造訪，市長應表態。

侯友宜表示，台灣是法治國家，每人有自由想法，有旅遊規畫給予尊重，法令都有明文規定，有違法該辦就辦，「這就是我的態度」。

卓冠廷指出，過去10年台灣至少857人被消失，難道市長鼓勵大家去嗎？侯回，台灣是法治、自由民主國家，一切有兩岸人民關係條例，絕不可逾越法令，「難道你可以叫他不要去嗎？」，侯也說，反對用任何形式文攻武嚇傷害兩岸人民感情。

李宇翔則指出，地方首長身為父母官，就是要給善意呼籲；侯友宜說，當地情況民眾有自己的判斷，特殊狀況有特殊呼籲，兩岸長期以來都按兩岸人民關係條例規範。

李宇翔提到館長昨直播被問到是哪一國人時語塞答不出來；侯友宜說，我們是這裡出生的台灣孩子，也是中華民國國民，愛這個國家大家都很清楚，不用說了。李宇翔要侯友宜「勇敢一點」，侯強調，他南征北討很勇敢，尊重別人行為。

陳乃瑜也對館長發表中國磁浮列車票價很便宜，還有安檢，不像台灣捷運有人拿刀亂砍，要求侯友宜對館長對台灣造謠抹黑回應。

侯友宜說，他沒有看館長直播，有沒有這樣講不知道，但新北治安非常好請大家安心，不用在議會檢討網紅，如果要問治安問題他可以說明；至於票價如何，他知道我們捷運很便宜。

黃淑君則談到館長說大陸監視器數量很密集一事提問，侯友宜說，新北也有設監視器維護治安、公安、交安，目前統計約有2萬9000多支監視器。

黃淑君指出，調查站有發現部分標案利用洗產地方式使用中國製監視器，新北不少標案都有用到，詢問市府目前掌握情況。

研考會主委林豐裕說，目前清查有94個陸製設備，目前都已經清查完畢。

黃淑君點名，三重聯醫急重症大樓有用到，連台北捷運也都有，應要持續追查；侯友宜允諾會針對個案清查，也會每個月普查一次。

山田摩衣則針對館長提到台灣奶茶一杯800元，侯友宜說，新北市文山包種茶、碧螺春都不錯，他這幾年沒有這麼健康，平常不太愛喝手搖飲，但他知道板橋府中一杯價格大概60元，800塊可能有加人蔘或鮑魚，不過他對台灣手搖飲有信心，賣到800元的一定很好喝。