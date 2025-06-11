沈伯洋父被指「賺紅錢」 賴總統：無不法紀錄的貿易商

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，中國官媒近日發起一連串針對民進黨立委沈伯洋的認知操作，過程中並透過部分台灣特定媒體的協同行為，把相關的抹黑敘事擴大渲染，國人應團結守護民主價值，守護自由民主的生活方式，不受境外勢力惡意破壞與干預，是不分黨派的共同信念，也是全體國人努力目標。

賴清德指出，6月3日開始，中國香港中聯辦旗下的宣傳機器「大公、文匯」發起了一系列對沈伯洋的抹黑，隨後再由中國國台辦宣布對沈伯洋家人的所謂「制裁」，截至今天中國官媒及周邊社群，就有將近200則以上的不實報導，台灣的協力操作則超過100則，某特定的媒體集團，就佔有將近3分之1，相關的操作還在持續。

賴清德說，在野黨更連續多天以中國官方操作的敘事，繼續攻擊沈伯洋和他的家人，把一個沒有不法紀錄的國際貿易商，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，居心叵測。

賴清德表示，中國官方的這個操作，目的當然是為了反罷免也為了製造寒蟬效應，並且分化台灣社會，製造社會的矛盾與對立，破壞台灣的民主運作。然而，該事件不僅看到中國有系統性地認知操作，更利用官方的宣傳機器，假扮成正常的媒體發起攻擊，混淆民主社會的視聽，製造紛亂。

賴清德指出，更值得注意並且警惕的，是居然有在地的協力者，無視新聞專業，無視對自己國家的忠誠義務，全然配合威權集團的認知操作，把來自境外惡意的假訊息操作，包裝成新聞，安排成記者會，讓這些不實的敘事，可以如入無人之境的進入民主台灣，傷害自己的國人同胞。

賴清德說，必須高度重視這件事情，因為這次受到攻擊的是沈伯洋，但如果對這樣的行為毫無防備，下次受到傷害的，就是身邊的每一個人。除了對中國惡意行徑表達譴責，也要呼籲台灣媒體和政黨，政黨可以競爭，國家不能犧牲；藍綠可以競爭，民主不能犧牲。

賴清德指出，面對中國不斷的威脅和各種對台灣內部的騷擾操作，應該共同來拒絕、阻止，而不是配合、協力，台灣的民主若被分化、被滲透，沒有任何人會是贏家。