6月底前接任高鐵董座掀熱議 交長陳世凱強調：史哲懂交通

行政院政務委員史哲接任高鐵董座引發譁然，交通部今下午召開記者會正式公布人事異動，交通部長陳世凱表示，政委史哲將出任高鐵董事長，思考高鐵下階段在整體旅客體驗、文化、行銷有所擴展，以及高鐵北延、南延議題，可發揮他溝通能力。交通部表示，今日所有人事派令將於6月底前生效。

陳世凱表示，高鐵目前在運量、運能、安全、精準度，外界對其都有信心，但高鐵目前更需要提升2點。第一，在整體旅客體驗、文化建立、行銷擴展方面，史哲過去在高雄期間，在城市行銷上是先行者、開創者，現在最夯的演唱會經濟，都是他在高雄期間的推動，他的表現有目共度，加上他25年的政務經驗，相信可幫助高鐵更進一步的進化。

至於外界質疑史哲毫無交通背景，陳世凱強調，史哲在搭任高雄市副市長期間，負責交通局，經手過高雄輕軌、捷運的建設及規劃，因此交通部分十分熟稔，希望外界對他不要有不懂交通的誤會及想法。

高鐵總經理則由現任營運資深副總經理兼維修處主管陳惠裕擔任，陳惠裕是首位從高鐵基層一路做起來的總經理，跟高鐵公司一起成長，未來高鐵迎接新車，安全系統方面問題很重要，而高鐵維修部門幾乎就是陳惠裕成立，一路走來他曾任高鐵維修部門主管、副總，未來高鐵安全面、維修面、接車技術面都需他大力協助。