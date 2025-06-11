陳亭妃籲增農退儲金覆蓋率 農業部允諾提修正草案
政府積極推動農業保險制度，鼓勵更多青年返鄉從事農業。民進黨立委陳亭妃表示，有些青農因勞保而未能適用農民退休儲金，造成退休保障有缺口，農業部要檢討農退儲金，就要一次到位，除要增加農退儲金覆蓋率，也要增加青年從農誘因。農業部長陳駿季允諾，將在立院下會期提修正草案。
根據農業部的調查，從事農業的青年、青壯年人口中，約有半數原有投入勞工保險，然從事農業後不願放棄勞保年資，因此現階段無法加入農退儲金。
陳亭妃今在立法院經濟委員會向陳駿季反映，目前有些青農因勞保而未能適用農民退休儲金，造成退休保障有缺口，農業部既然要檢討農退儲金，就要一次到位、一併檢討，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，除了要增加農退儲金覆蓋率，也要增加青年從農誘因。
陳亭妃指出，近期許多青農多次反映該議題，若青年真的是未來農業的主力，且政策也往這個方向，希望青年返鄉從農，因此在農退儲金的部分是否讓青農有所選擇？
陳駿季表示，將設計一個方案讓青農同時保留勞保領取資格，同時可以參加農退儲金，至於原有的法律競合問題「都可以排除」，農業部將會併同陳亭妃的建議，並在立法院下會期提出修正草案。
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