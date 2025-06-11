聽新聞
0:00 / 0:00

前立委陳婉真病逝享壽75歲 昔日國代同事蔡啟芳陪同赴泰就醫感傷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
前立委、國大代表陳婉真（右）今天泰國清邁病逝，享壽75歲，她昔日國代同事好友、民進黨前立委蔡啟芳（左）陪她到泰國就醫，好友離世感傷，圖為2人是過去共同為台灣拚民主政治夥伴。圖／蔡啟芳提供
前立委、國大代表陳婉真（右）今天泰國清邁病逝，享壽75歲，她昔日國代同事好友、民進黨前立委蔡啟芳（左）陪她到泰國就醫，好友離世感傷，圖為2人是過去共同為台灣拚民主政治夥伴。圖／蔡啟芳提供

前立委、國大代表陳婉真今天泰國清邁病逝，享壽75歲，她昔日國代同事好友、民進黨前立委蔡啟芳，陪她到泰國就醫，好友離世感傷，他說，「陳婉真敢衝敢拚，不妥協個性，和我個性合得來，陳婉真是打破黑名單的第1人。」

71歲蔡啟芳現任財團法人嘉義私立濟美仁愛之家董事長，與大他4歲的陳婉真，都曾擔任國代 、立委，2人有共同為台灣拚民主的革命情感，也是政治夥伴，過去是國代同事，面對國民黨一黨獨大威權統治打壓，不畏懼，蔡啟芳說，陳婉真赴泰國前在台灣感染流感，到泰國治療併發重症離世。

陳婉真助理臉書貼文，「非常感謝蔡啟芳委員在婉真姊人生後段力挺，安排餘生一切事，讓她最後一口氣還在感激不盡，實在難得。」

陳婉真2022年曾在媒體發表「換肺重生蔡啟芳快樂2歲」文章說，曾擔任布袋鎮長、國大代表、立委公職的蔡啟芳，2020年因肺阻塞末期，進行肺臟移植手術，因多年疾病纏身及大手術等，體重一度掉到只剩38公斤，2年後，蔡啟芳不但恢復健康也長胖了，又恢復昔日一尾活龍。蔡啟芳換肺過程，簡直比許多基督徒描述見證內容還要神奇。」

蔡啟芳出身布袋政治家族、父親是故嘉縣議長蔡長銘，過去擔任立委是「立法院三寶」之一，交棒兒子蔡易餘選上立委後，淡出政壇，換肺重生出院，開車發生翻車意外，2023年在民進黨執政中央及縣長翁章梁支持下，當選濟美仁愛之家董事長，人生處處驚奇。

蔡易餘 蔡啟芳 泰國 手術

延伸閱讀

「打萬安牌保5」 國民黨北市黨部戰略：造勢將邀蔣萬安

立院審人工智慧基本法 決議要求數發部7/15提版本

顧立雄：國軍加薪若排擠作業維持費 自衛決心錯誤訊號

影／藍營幕僚林岳龍疑涉共諜案 民進黨團要求藍委給交代

相關新聞

史哲掌高鐵惹議 交長挺他：有高雄經驗

毫無交通背景的行政院政委史哲將接任高鐵董事長，引發各界譁然。為此，交通部長陳世凱昨親上火線，宣布雙鐵、觀光署長新人事。陳...

新聞眼／雙鐵董座人事爭議…陳世凱不給問 淪政治布達秀

雙鐵董座人事爭議不休，交通部長陳世凱昨親上火線說明，卻只選擇「照稿念完就走人」，不開放任何提問，讓這場原本應該對外釐清酬...

俠女一生 衝撞體制 前立委陳婉真癌逝 享壽75歲

彰化縣籍前立委陳婉真驚傳過75歲生日隔天，在泰國清邁辭世。她一生走過街頭抗爭、曾擔任立委、後來受地方藍綠縣長重用，地方政...

涉詐助理費收押 卓揆裁示陳慧玲解職

行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉嫌在澎湖縣議員任內利用人頭詐領助理費，澎湖地檢署前天傳喚陳與丈夫蔡燈財等6人，訊後...

高鐵人事無視程序 藍批賴政府只有黨意

政務委員史哲將接任高鐵董事長，交通部長陳世凱昨表示，希望外界不要對史哲有不懂交通的誤會及想法。國民黨立委黃健豪表示，賴政...

黑熊被諷變紅熊 賴總統聲援沈伯洋

民進黨立委沈伯洋家族在大陸經商爭議延燒，在野黨昨質疑，沈伯洋父親三月仍進口九十三噸大陸商品，更嘲諷「熊貓不要扮黑熊。」賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。