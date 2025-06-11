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藍提數據質疑沈父曾赴陸 沈伯洋反駁：不懂國際貿易

中央社／ 台北11日電

國民黨今天表示，直到今年3月11日，民進黨立委沈伯洋父親的公司仍與中國大陸有生意往來，進口中國商品達93噸，完全打臉沈伯洋稱其父親6年未赴陸的說法。

沈伯洋回應，因赴中是風險，因此他請父親不要再去中國，但還是可以透過網路或電話下訂單，國民黨不懂國際貿易到這種程度，還敢一直出來開沒料的記者會

國民黨今天召開記者會，智庫副執行長凌濤說，沈伯洋說他的父親從2019年已經6年沒有赴中國大陸，但根據資料顯示沈伯洋說謊，到今年3月11日，沈伯洋家族還進口了中國大陸的商品，總計高達93噸，打臉沈伯洋說他父親已6年沒去中國大陸的認知話術，而進口的商品包括電風扇、保溫瓶、帳篷布以及防水布等，黑熊何時變成「雜貨黑熊」。

發言人楊智伃表示，沈伯洋不斷被揭露其父在中國大陸經商的鐵證，但民進黨仍持續護航與雙標。沈伯洋家族在中國「大展紅圖」，卻在立法院擋住要對國軍增加薪水的福利法案，連幫捍衛國防安全的基層軍人加薪，沈伯洋與民進黨立委都反對，難道是怕國軍過得太好。

楊智伃說，對於軍人加薪，沈伯洋在臉書上稱4月1日已經加過了，請問4月1日加薪的金額，與昨天立法院通過法案的內容是一致的嗎，難道讓國軍有更好福利，沈伯洋都要反對嗎，對國軍如此小氣、斤斤計較，自己家族企業卻在對岸賺紅錢、「大展紅圖」，這就是沈伯洋的國防安全專業嗎。

沈伯洋受訪表示，這真的太扯了，難道不知道人不用到現場，也可以用網路或電話下訂單，他們不懂國際貿易到這種程度，還敢一直出來開記者會，背後是否有中國在要求，因為現在各界都在討論他們（國民黨民代助理）的共諜案，現在卻還要繼續開這種沒料的記者會。

沈伯洋指出，他們家的公司在厄瓜多，他認為赴中是風險，因此請父親不要再去中國，但父親還是可以訂貨，各界可以想想，購買中國製衣服、五金零件等，人是否一定要去中國才可以買。

記者會 沈伯洋

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