陳昭姿：郭文彬是蔡英文愛將 喊大罷免也被中共滲透？

共諜案連環爆，昨日除藍營幕僚搜索約談外，曾任民進黨籍前總統陳水扁幕僚的郭文彬也捲入。民眾黨立委陳昭姿表示，郭文彬過去對陳水扁見死不救，應屬「蔡英文愛將」；郭文彬擅長地方組織，近日還鼓吹大罷免，照「黑熊腦袋」邏輯，大罷免是否早已被中共滲透？國安單位必須徹查。

台北市議員王欣儀助理林岳龍，疑在擔任多名立委助理期間將立委個資、立法院通訊錄提供中共情治單位，調查局國安站昨搜索約談林岳龍，以及民進黨社會運動部前主任、曾任前總統陳水扁幕僚的郭文彬，還有國民黨立委林倩綺前助理王凱民，詢後移送台北地檢署偵辦。

陳昭姿曾任陳水扁的民間醫療小組發言人。她指出，許多媒體以「扁前幕僚」形容郭文彬，郭確實曾任陳水扁的幕僚，但當陳遭遇司法迫害、身陷囹圄之際，郭卻迅速倒戈，轉投前總統蔡英文陣營，對昔日長官見死不救。

陳昭姿回憶，始終記得2009年的那一天，她與醫師郭正典等人帶著陳水扁的病歷，前往民進黨中央黨部，希望時任黨主席蔡英文能接見，支持讓陳總統保外就醫。然而郭文彬卻親自將他們擋在門外，堅決不讓見主席一面；那天他們在黨部門口苦等一小時，最終黯然離去。

陳昭姿表示，郭文彬在蔡英文掌權後大受倚重，不僅任職主席特助，更主導民進黨社運部事務，與其稱郭為「扁前幕僚」，不如直白點稱為「蔡英文愛將」，更貼近事實現況。郭擅長地方組織動員，與各大民間團體關係密切，近期在臉書接連三篇發文，皆鼓吹支持「大罷免」，如今爆出涉入共諜案，若以「黑熊腦袋」邏輯來推敲，「大罷免」是否早已被中共滲透？請國安單位必須徹查，是否有共諜潛伏於罷免團體之中。若連署人個資落入中共之手，交給中國國家主席習近平，那可就大事不妙了。

陳昭姿質疑，民進黨之前還曾自豪宣稱「會有共諜，代表我們是敵人的目標，自己人無須滲透。」如今也有藍營幕僚被捲入共諜案，那民進黨又將如何自圓其說？