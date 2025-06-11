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推法庭直播 民眾黨：賴政府執政的司法無法攤在陽光下？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團表示，當年高喊改革的人，如今卻成擋在改革路上的力量，推動法庭直播距今已跳票8年，民進黨還要人民等多久？難道因賴政府執政下的司法，無法攤在陽光接受公眾檢視？圖／民眾黨立院黨團提供
民眾黨立院黨團表示，當年高喊改革的人，如今卻成擋在改革路上的力量，推動法庭直播距今已跳票8年，民進黨還要人民等多久？難道因賴政府執政下的司法，無法攤在陽光接受公眾檢視？圖／民眾黨立院黨團提供

民眾黨提「法院組織法」修正案，要求事實審刑事、民事、行政案件，針對個案進行法庭公開播送。民眾黨立院黨團表示，當年高喊改革的人，如今卻成擋在改革路上的力量，推動法庭直播距今已跳票8年，民進黨還要人民等多久？難道因賴政府執政下的司法，無法攤在陽光接受公眾檢視？

民眾黨團表示，該修正草案主張針對「重大公共利益或社會矚目案件」開放法庭直播，今開公聽會，希望能讓陽光照進法院，推動司法透明化。民眾黨今年3月的民調顯示，高達75%的民眾支持對「重大矚目案件」法庭直播。司法不是密室協商，人民有權知道真相，唯有讓資訊透明、過程公開，才能真正回應人民的期待與監督。

民眾黨團指出，早在2017年由前總統蔡英文主持的「司法改革國是會議」就已明確決議，應在一年內規畫推動法庭直播。如今立法院提出修法方案，正是延續當時的改革承諾，回應社會的殷切期待。法院本就開放民眾旁聽，法庭直播更是國際趨勢，目的就是要讓無法親自到場的民眾也能了解審判的真實過程。

民眾黨團說，如今包括北律公會、民間司改會、法官與檢改團體，卻跳出來反對，質疑法庭可能變「流量秀場」。當年高喊改革的人，如今卻成為擋在改革路上的力量，究竟是擔心司法公正，還是擔心被看見的真相？真正該令人擔憂的是眾多媒體名嘴與特定立場的輿論側翼，在審判未結束前，就以不實資訊帶風向，甚至未審先判、入人於罪，才是對司法公信力的最大破壞。

民眾黨質疑，推動法庭直播距今已跳票8年，請問民進黨還要人民等多久？難道是因為在賴政府執政下的司法，無法攤在陽光接受公眾檢視？司法本應獨立、更應接受社會監督，民眾黨尊重各協會單位建議，將提出有條件、有配套、嚴謹的修法法案，在明定法律審採「原則公開、例外不公開」、事實審採「原則不公開、例外公開」的方式，審慎完成立法，逐步推動法庭直播。

直播 民眾黨 司法改革

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