影／藍營幕僚林岳龍疑涉共諜案 民進黨團要求藍委給交代
民進黨團幹事長吳思瑤、立委陳培瑜、立委林楚茵上午舉行記者會回應藍營幕僚林岳龍涉入共諜案，吳思瑤指林岳龍曾經擔任立委王鴻薇、林倩綺、許宇甄三位國民黨現任立法委員的重要幕僚，又據傳他也身兼鄭正鈐立委、羅智強立委、徐巧芯立委社群小編的工作，從新黨到國民黨非常活躍，在國民黨受到重用。
吳思瑤強調民進黨團對於任何共諜案，立場有三個，第一個支持司法嚴查撤辦，民進黨絕不寬待。第二個民進黨赴中登載。第三個國安法案，藍白不要惡擋。民進黨團表示林岳龍擔任國會助理期間，疑似外洩機敏資料給中國，和林有過合照表示友好的國民黨政治人物包括立委王鴻薇、徐巧芯、林倩綺、鄭正鈐、羅智強、廖偉翔、許宇甄、台北市議員王欣怡等人，這些政治人物必須給個交代。
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