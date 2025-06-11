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再批沈伯洋雙標 國民黨：沈父公司3月仍進口93噸陸商品

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋父親遭指在中國大陸賺紅錢，引發雙標質疑。沈伯洋說父親已6年未赴陸，國民黨今舉行記者會批沈伯洋玩弄認知話術，直至今年3月，沈家還進口高達93噸中國商品。圖／國民黨提供
民進黨立委沈伯洋父親遭指在中國大陸賺紅錢，引發雙標質疑。沈伯洋說父親已6年未赴陸，國民黨今舉行記者會批沈伯洋玩弄認知話術，直至今年3月，沈家還進口高達93噸中國商品。圖／國民黨提供

民進黨立委沈伯洋父親遭指在中國大陸賺紅錢，引發雙標質疑。沈伯洋說父親已6年未赴陸，國民黨今舉行記者會批沈伯洋玩弄認知話術，直至今年3月，沈家還進口高達93噸中國商品，包括電風扇、保溫瓶、帳篷布以及防水布等，質疑黑熊何時變成「雜貨黑熊」？

國政基金會副執行長凌濤指出，沈伯洋家族「大展紅圖」，沈伯洋回應其父親從2019年就沒有赴中國大陸，但根據資料顯示，到今年3月11日，沈伯洋家族還進口中國大陸商品，總計高達93噸，打臉沈伯洋說他父親已6年沒去中國大陸的認知話術，

凌濤說，黑熊學院販賣的商品，是否可能是委託其父親的兆億公司向中國進貨？進而令人質疑黑熊的急難救助包，外面賣260元，為何黑熊卻賣到2000元？昔日沈伯洋批淘寶中國製商品是「養套殺」，如今沈氏家族的陸製商品，是不是也被中共養套殺？

凌濤質疑，沈伯洋成為「中國紅熊」，其協力廠商又有共諜；國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內斷交8個友邦，跟隨其10年的助理卻是共諜；民進黨跟中國紅熊擋國軍加薪，是不是有共諜的影子，有沒有這麼大的巧合？這三點是沈伯洋無法迴避的問題。

國民黨發言人鄧凱勛批評，民進黨「對外雙標、對內縱容」，沈伯洋不斷被揭露其父在中國大陸經商的鐵證，民進黨仍持續護航與雙標，沈伯洋式的雙標無上限，針對問題核心的回應卻閃躲無下限，民進黨這種包牌式的抗中到底還要演多久？

國民黨發言人楊智伃也說，沈伯洋家族在中國「大展紅圖」，沈伯洋卻在立法院擋住對國軍增加薪水的福利法案，連幫捍衛國防安全的基層軍人加薪，民進黨都反對，難道是怕國軍過得太好嗎？

黑熊學院 沈伯洋 民進黨

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