美國商會憂供電 許宇甄：政府為政治利益綁架產業未來

美國商會「2025台灣白皮書」指出半導體、AI關鍵產業面臨供電不足風險，國民黨立委許宇甄表示，當產業巨擘對電力系統不信任，台灣科技島根基將逐步崩解，政府對解決方式卻毫無具體規畫，還持續把能源政策的選舉口號當能源戰略，這是把產業未來發展綁架在短期政治利益上。

美國商會昨發布「2025台灣白皮書」，該報告嚴正警告台灣正面臨「缺乏基載電力具體規畫」的結構性挑戰，這不僅是能源管理上的瑕疵，政府錯誤的能源規畫，導致台灣在全球投資者眼中，半導體、AI關鍵產業面臨供電不足風險、價格偏高，侵蝕台灣既有的相對優勢。

許宇甄認為，隨AI、量子運算、半導體等高耗能產業迅速擴張，穩定的基載電力將是企業繼續深耕台灣的生死關鍵，但台灣在核能除役與限縮燃煤雙重壓力下，基載電力供給已出現缺口，令人憂心的不是能源轉型的陣痛，而是政府對於合理價格且穩定的電力來源，毫無具體規畫。

許宇甄提醒，早在今年初的商業景氣調查中，能源議題就被外商列為最關切、最希望優先處理的政策，這反映出企業界對台灣能源能否穩定供應已有高度疑慮。尤其是台積電領導的半導體供應鏈涵蓋數千家中小企業，當產業巨擘對台灣電力系統不信任，台灣科技島根基將逐步崩解。

許宇甄批評，賴清德政府自詡是民主供應鏈可信賴夥伴，實際上卻是選擇性忽視企業界一再提出的警訊。民進黨將能源政策當作政治意識形態的選舉工具，將「非核家園」當作神主牌，拒絕理性對話與科學證據，反對企業人士的務實建議與調整。

許宇甄還批，民進黨政府錯把選舉口號當國家能源戰略，將台灣未來產業的生死大事綁架在短期政治利益上，不僅不負責，更是背叛下一代。若真心重視產業發展，應拋開意識形態和神主牌，重新檢視錯誤能源政策，台灣經不起再一次政策自溺與決策遲鈍，否則將失去國家競爭力。