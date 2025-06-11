快訊

收編孤兒浪喵「沒人教就會用馬桶」她嗨喊撿到寶 乖到異常才發現竟不是貓

曹雅雯贏了！變態粉絲跟騷嗆被撞死 犯6罪遭驅逐出境

下半年最強運？四大生肖事業財運都旺！龍要加薪、猴有貴人

聽新聞
0:00 / 0:00

用肺發電爭議 空汙聲量調查 台中速飆升遠甩另五都

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察近半年關於空汙聲量趨勢，並比較六都的聲量差距，發現台中市聲量顯著飆升。圖／TPOC提供
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察近半年關於空汙聲量趨勢，並比較六都的聲量差距，發現台中市聲量顯著飆升。圖／TPOC提供

台灣進入非核家園後，火力發電角色更加吃重，關於誰該為空汙負責的討論再度浮出檯面。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察近半年關於空汙聲量趨勢，並比較六都的聲量差距，發現台中市聲量顯著飆升，進一步分析討論風向，更可見空汙議題不僅關乎市民健康，也成為政治攻防的催化劑。

TPOC指出，觀察近半年空汙的網路聲量趨勢，在5月17日核三廠2號機除役之後，聲量開始出現明顯起伏，每日聲量突破2千則，討論在政黨攻防下持續發酵。5月23日，台中市環保局長陳宏益再表示，若中火不要火力全開，台中市的空氣品質會變得更好，引發正反立場論戰，當日討論聲量觸及最高峰達8524則。

TPOC表示，話題持續延燒至5月27日，民進黨再於社群反擊，指藍白不斷拿能源議題操弄政治，實際上空汙持續改善，若有波動主要也是境外汙染源，當天聲量達6621則。

TPOC指出，進一步觀察六都在空汙議題的聲量，台中市討論聲量高達2萬2631則，遠遠超出其他五都，主要是因為核三廠停機後，中火燃煤發電引發居民對空氣品質的擔憂。從熱門話題觀察，台中市市長盧秀燕表示「除役後台中電廠發電增加50%」，並與藍白立委聯手推動「2028年無煤中火」，引發綠營及台電反擊，認為核電除役與空汙不該畫上等號，並批評盧秀燕不顧台中市民的空氣品質及用電穩定，只關心政治前途，一來一往的角力在社群激起廣泛討論，使台中市討論聲量衝高。

TPOC表示，六都中聲量次高的高雄市有約有1萬則討論，其空汙議題也與電廠輸出有關，有媒體揭露興達電廠三、四號早在4月就悄悄啟動，並指「高雄市民全被蒙在鼓裡」，盡管高雄市長陳其邁為台電背書並非偷開，仍難擋輿論。聲量第三高的台北市有6437則討論，雖未直接捲入電廠相關爭議，但因被環境部警告空汙恐達紅色警戒等級，也引發不少網路關注。

TPOC分析，關於空汙在網路上主要討論風向，盧秀燕的發言與回應持續帶來話題性，超過8成的聲量與其脫不了關係，在中火話題延燒下，藍綠陣營及其擁護者各執一詞，在社群上展開互批政治操作，如何改善空氣品質等核心議題，似乎正在失焦。

空氣品質 台中市 中火

延伸閱讀

梨山賓館前蔣中正銅像移除爭議 盧秀燕：應回歸地方民意

補助款爭議 盧秀燕：不採取法律行動對不起市民

盧秀燕悲觀看地方提訴願 開第一槍的北市府也說話了

民眾黨提案核三延役公投 盧秀燕認同「給國家多一個選項」

相關新聞

用肺發電爭議 空汙聲量調查 台中速飆升遠甩另五都

台灣進入非核家園後，火力發電角色更加吃重，關於誰該為空汙負責的討論再度浮出檯面。TPOC台灣議題研究中心透過Quicks...

凌濤酸：史哲是不是更適合當麥當勞董事長？

前文化部長史哲將接任高鐵董事長，但由於史哲曾遭控因薯條軟掉對幕僚人員發火，國民黨智庫副執行長凌濤在臉書貼文酸，史哲曾經搭...

鄭麗文號召「黨外在野大聯盟」 鬧場民眾嗆舔共遭架離

前立委鄭麗文等人發起「黨外在野大聯盟」，今舉行成立大會。鄭麗文表示，成立黨外在野大聯盟不是為了大罷免，而是希望重現黨外精...

傳以對岸三會習近平誘馬英九赴海峽論壇 蕭旭岑斥假消息

前總統馬英九14日將率團赴陸參加海峽論壇，展開為期近兩周的參訪行程。傳出對岸以「馬習三會」為誘因，力邀馬英九出席。馬英九...

前立委陳婉真今病逝清邁 抗癌十年積極爬山運動保持寫作

前立委、國大代表陳婉真今天在泰國清邁去世，享壽75歲，好友江仲驊發文說，陳婉真十年來堅強面對乳癌，更加努力爬山運動健身，...

再批沈伯洋雙標 國民黨：沈父公司3月仍進口93噸陸商品

民進黨立委沈伯洋父親遭指在中國大陸賺紅錢，引發雙標質疑。沈伯洋說父親已6年未赴陸，國民黨今舉行記者會批沈伯洋玩弄認知話術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。