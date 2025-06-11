用肺發電爭議 空汙聲量調查 台中速飆升遠甩另五都

台灣進入非核家園後，火力發電角色更加吃重，關於誰該為空汙負責的討論再度浮出檯面。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，觀察近半年關於空汙聲量趨勢，並比較六都的聲量差距，發現台中市聲量顯著飆升，進一步分析討論風向，更可見空汙議題不僅關乎市民健康，也成為政治攻防的催化劑。

TPOC指出，觀察近半年空汙的網路聲量趨勢，在5月17日核三廠2號機除役之後，聲量開始出現明顯起伏，每日聲量突破2千則，討論在政黨攻防下持續發酵。5月23日，台中市環保局長陳宏益再表示，若中火不要火力全開，台中市的空氣品質會變得更好，引發正反立場論戰，當日討論聲量觸及最高峰達8524則。

TPOC表示，話題持續延燒至5月27日，民進黨再於社群反擊，指藍白不斷拿能源議題操弄政治，實際上空汙持續改善，若有波動主要也是境外汙染源，當天聲量達6621則。

TPOC指出，進一步觀察六都在空汙議題的聲量，台中市討論聲量高達2萬2631則，遠遠超出其他五都，主要是因為核三廠停機後，中火燃煤發電引發居民對空氣品質的擔憂。從熱門話題觀察，台中市市長盧秀燕表示「除役後台中電廠發電增加50%」，並與藍白立委聯手推動「2028年無煤中火」，引發綠營及台電反擊，認為核電除役與空汙不該畫上等號，並批評盧秀燕不顧台中市民的空氣品質及用電穩定，只關心政治前途，一來一往的角力在社群激起廣泛討論，使台中市討論聲量衝高。

TPOC表示，六都中聲量次高的高雄市有約有1萬則討論，其空汙議題也與電廠輸出有關，有媒體揭露興達電廠三、四號早在4月就悄悄啟動，並指「高雄市民全被蒙在鼓裡」，盡管高雄市長陳其邁為台電背書並非偷開，仍難擋輿論。聲量第三高的台北市有6437則討論，雖未直接捲入電廠相關爭議，但因被環境部警告空汙恐達紅色警戒等級，也引發不少網路關注。

TPOC分析，關於空汙在網路上主要討論風向，盧秀燕的發言與回應持續帶來話題性，超過8成的聲量與其脫不了關係，在中火話題延燒下，藍綠陣營及其擁護者各執一詞，在社群上展開互批政治操作，如何改善空氣品質等核心議題，似乎正在失焦。