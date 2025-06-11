鄭麗文號召「黨外在野大聯盟」 鬧場民眾嗆舔共遭架離

前立委鄭麗文等人發起「黨外在野大聯盟」，今舉行成立大會。鄭麗文表示，成立黨外在野大聯盟不是為了大罷免，而是希望重現黨外精神，團結所有力量，不是跟賴清德一樣才可以團結，不是跟賴清德一樣才叫台灣人，不能讓少數執政聲音壟斷台灣前途的所有主張。

政、學、社運界人士共同成立「黨外在野大聯盟」，今舉行成立大會記者會，不少在野立委現身力挺，包括國民黨立委陳玉珍、牛煦庭、游顥、林德福、鄭正鈐、賴士葆、馬文君等、無黨籍原民立委高金素梅以及民眾黨立委麥玉珍、張啓楷。

鄭麗文說，當發出採訪通知後，側翼對「黨外」二字超敏感，馬上破防。她在念大學的時候，對民進黨創黨元老林正杰主張「民主靠制衡、制衡靠黨外」印象深刻，沒想到台灣民主化後的今天，要再次搬出這個口號來凝聚在野力量。

鄭麗文說，諷刺的是，在台灣民主化30、40年後的今天幽靈重現，當下執政黨逐漸走向法西斯化、沙文主義化，令大家憂心不已。看到南韓、美國才發現，原來民主這麼脆弱，隨時會瓦解、倒退。賴清德上台後大家才發現，他居然可以突破一般認為不可踩的民主紅線，不但想團滅在野黨，把司法作為整肅異己的工具，還動用國安體系製造內部敵人扣紅帽，讓台灣回到肅殺氛圍。

鄭麗文表示，與會者雖來自四面八方的政治信仰和光譜，但必須團結捍衛台灣民主。成立聯盟是為拋磚引玉，希望讓大家看到在野聯盟的特殊性，連結所有可能的力量，不讓少數執政聲音壟斷台灣前途所有主張。台灣六成多數必須開始對話、凝聚新的台灣共識，提出真正的主流論述，對於台灣的重大議題、台灣的前途發展，必須收回在人民的手中。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，雖然成立在野聯盟不只為了反大罷免，但如果讓大罷免得逞，台灣從此變成仇恨政治，大罷免已經從民進黨發動的政黨攻防，淪為侵害台灣利益與選擇的政治惡鬥，撕裂國人團結、毀損民主根基，所以一定要匯集所有民間力量，全民站出來反對大罷免。

一名身著綠衣民眾會中突現身舉牌高喊，「舔共大聯盟一路好走」、「抗議賣台主張、反對舔共集團」，一度中斷活動，支持者則起身與抗議者叫囂，該民眾隨即遭架離，未爆發肢體衝突。