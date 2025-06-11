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鄭麗文號召「黨外在野大聯盟」 鬧場民眾嗆舔共遭架離

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
由前立委鄭麗文及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會，中途有反對民眾衝入抗議，遭到主辦單位架離。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會，中途有反對民眾衝入抗議，遭到主辦單位架離。記者曾原信／攝影

前立委鄭麗文等人發起「黨外在野大聯盟」，今舉行成立大會。鄭麗文表示，成立黨外在野大聯盟不是為了大罷免，而是希望重現黨外精神，團結所有力量，不是跟賴清德一樣才可以團結，不是跟賴清德一樣才叫台灣人，不能讓少數執政聲音壟斷台灣前途的所有主張。

政、學、社運界人士共同成立「黨外在野大聯盟」，今舉行成立大會記者會，不少在野立委現身力挺，包括國民黨立委陳玉珍、牛煦庭、游顥、林德福、鄭正鈐、賴士葆、馬文君等、無黨籍原民立委高金素梅以及民眾黨立委麥玉珍、張啓楷。

鄭麗文說，當發出採訪通知後，側翼對「黨外」二字超敏感，馬上破防。她在念大學的時候，對民進黨創黨元老林正杰主張「民主靠制衡、制衡靠黨外」印象深刻，沒想到台灣民主化後的今天，要再次搬出這個口號來凝聚在野力量。

鄭麗文說，諷刺的是，在台灣民主化30、40年後的今天幽靈重現，當下執政黨逐漸走向法西斯化、沙文主義化，令大家憂心不已。看到南韓、美國才發現，原來民主這麼脆弱，隨時會瓦解、倒退。賴清德上台後大家才發現，他居然可以突破一般認為不可踩的民主紅線，不但想團滅在野黨，把司法作為整肅異己的工具，還動用國安體系製造內部敵人扣紅帽，讓台灣回到肅殺氛圍。

鄭麗文表示，與會者雖來自四面八方的政治信仰和光譜，但必須團結捍衛台灣民主。成立聯盟是為拋磚引玉，希望讓大家看到在野聯盟的特殊性，連結所有可能的力量，不讓少數執政聲音壟斷台灣前途所有主張。台灣六成多數必須開始對話、凝聚新的台灣共識，提出真正的主流論述，對於台灣的重大議題、台灣的前途發展，必須收回在人民的手中。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，雖然成立在野聯盟不只為了反大罷免，但如果讓大罷免得逞，台灣從此變成仇恨政治，大罷免已經從民進黨發動的政黨攻防，淪為侵害台灣利益與選擇的政治惡鬥，撕裂國人團結、毀損民主根基，所以一定要匯集所有民間力量，全民站出來反對大罷免。

一名身著綠衣民眾會中突現身舉牌高喊，「舔共大聯盟一路好走」、「抗議賣台主張、反對舔共集團」，一度中斷活動，支持者則起身與抗議者叫囂，該民眾隨即遭架離，未爆發肢體衝突。

中廣前董事長趙少康則安撫支持者「不要激動」，並指「來鬧場就是沒有民主風度」。他說，相信籌組在野大聯盟，目標絕不是只有反制大罷免，但大罷免可以視為在野聯盟的第一場戰役，反制大罷免目的是建立監督制衡制度，不希望任何一個政黨獨大。

由前立委鄭麗文（中）及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文（中）及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會。記者曾原信／攝影

馬英九基金會 鄭麗文 大罷免

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