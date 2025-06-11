凌濤酸：史哲是不是更適合當麥當勞董事長？

前文化部長史哲將接任高鐵董事長，但由於史哲曾遭控因薯條軟掉對幕僚人員發火，國民黨智庫副執行長凌濤在臉書貼文酸，史哲曾經搭過高鐵就可以當台灣高鐵董事長，如果是這樣的邏輯，史哲是薯條專家，「是不是更適合當麥當勞董事長」？

凌濤批評，賴友友的肥貓酬庸，林昶佐曾經在芬蘭開過演唱會 ，任芬蘭代表；陳世凱曾經會勘過Ubike ，任交通部長，郭智輝曾經營過綠電生意，任經濟部長；史哲曾經搭過高鐵就可以當台灣高鐵董事長？

凌濤說，如果是這樣的邏輯，史哲是薯條專家，「是不是更適合當麥當勞董事長」？是不是還好民進黨沒辦法影響麥當勞人事任命？

凌濤說，被換掉的高鐵鄭光遠董事長，曾任長榮海運副總、長榮航空董事長，學歷麻省理工航運碩士、交大運輸碩士、博士，就是交通專業的經理人，結果被一個薯條、霸凌專家擠掉，情何以堪。

凌濤說，台灣處於地震帶，高鐵的營運、維管需要高度專業性，這項肥貓酬庸人事案，台灣民眾看到不會生氣嗎？