馬英九將出席海峽論壇 綠：別配合習近平統戰大戲

前總統馬英九將率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席海峽論壇活動。民進黨發言人吳崢今天說，請馬英九站在維護台灣主權的立場，不要配合習近平的統戰大戲。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應中國大陸方面邀請，前總統馬英九將率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席海峽論壇活動。

民進黨今天召開「認知作戰中共出手？藍白紅統一條龍」記者會。吳崢表示，有報導指出中國領導人習近平為了強化延續對台統戰，一直邀請馬英九參加海峽論壇，進行「馬習三會」，而藍營內部一直勸阻馬英九前往，擔憂正值統戰訊號強烈的時候，如果馬英九又去拜會習近平，會讓國民黨擺脫不了「親中舔共」的標籤。

吳崢指出，最近國際訊號非常多，無論是遼寧號航空母艦群挺進到美國關島周邊深入第二島鏈製造國際軍事緊張，或是今天又有40幾架共機持續擾台，解放軍對台灣與亞太周邊國家軍事騷擾行動不斷，又透過中國全國政協主席王滬寧對台文宣媒體系統全面發起認知作戰，中共文攻武嚇從來沒比現在更強烈過。

吳崢說，此時，如果台灣人民選出的前總統還去配合習近平演戲當樣板，這樣是陷台灣人於不義；嚴正呼籲馬英九，請站在維護台灣主權的立場，不要配合習近平的統戰大戲。