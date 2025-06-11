影／「黨外在野大聯盟」成立 喊出對抗民進黨獨裁
國民黨前立委鄭麗文及馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝，以及許多反對民進黨之學者專家等人成立「黨外在野大聯盟」，上午舉行成立記者會，鄭麗文表示自己也曾參加黨外抗爭，看到民進黨往法西斯、獨裁方向走，因此要站出來，集結台灣進步與改革的力量，推動民主、公義、自由、和平，反對民進黨獨裁。
中廣前董事長趙少康致詞時提到，在野黨只是發出微弱的聲音，就遭到民進黨罷免，以前當國民黨立委時，國民黨執政「有什麼不對也照講啊」，批評民進黨無法接受不同的聲音。但當趙少康上台致詞時，記者會也發生插曲，一名民眾持標語及花束，大喊「舔共大聯盟一路好走」，隨後馬上被現場人員架離會場，讓趙少康一陣尷尬。
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