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影／「黨外在野大聯盟」成立 喊出對抗民進黨獨裁

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
由前立委鄭麗文（中）及馬英九基金會執行長蕭旭岑（右一）等人發起的黨外在野大聯盟上午成立，藍白立委也到場捧場，圖為國民黨立委陳玉珍（右二）與現場參與者握手致意。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文（中）及馬英九基金會執行長蕭旭岑（右一）等人發起的黨外在野大聯盟上午成立，藍白立委也到場捧場，圖為國民黨立委陳玉珍（右二）與現場參與者握手致意。記者曾原信／攝影

國民黨前立委鄭麗文及馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝，以及許多反對民進黨之學者專家等人成立「黨外在野大聯盟」，上午舉行成立記者會，鄭麗文表示自己也曾參加黨外抗爭，看到民進黨往法西斯、獨裁方向走，因此要站出來，集結台灣進步與改革的力量，推動民主、公義、自由、和平，反對民進黨獨裁。

中廣前董事長趙少康致詞時提到，在野黨只是發出微弱的聲音，就遭到民進黨罷免，以前當國民黨立委時，國民黨執政「有什麼不對也照講啊」，批評民進黨無法接受不同的聲音。但當趙少康上台致詞時，記者會也發生插曲，一名民眾持標語及花束，大喊「舔共大聯盟一路好走」，隨後馬上被現場人員架離會場，讓趙少康一陣尷尬。

由前立委鄭麗文及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會，中廣前董事長趙少康（圖）到場支持。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會，中廣前董事長趙少康（圖）到場支持。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文（中）及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文（中）及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會，中途有反對民眾衝入抗議，遭到主辦單位架離。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會，中途有反對民眾衝入抗議，遭到主辦單位架離。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會，北一女教師區桂芝（圖）也出席記者會。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會，北一女教師區桂芝（圖）也出席記者會。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文（圖）及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會，鄭麗文表示，組成聯盟就是要打倒獨裁的民進黨。記者曾原信／攝影
由前立委鄭麗文（圖）及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟上午舉行成立記者會，鄭麗文表示，組成聯盟就是要打倒獨裁的民進黨。記者曾原信／攝影

馬英九基金會 民進黨 國民黨

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