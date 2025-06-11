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民眾黨團力推法庭直播 司法院憂助長民粹式審判

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
司法院。圖／聯合報系資料照
司法院。圖／聯合報系資料照

民眾黨立法院黨團提出「法院組織法」草案，推動法庭直播，立法院司法及法制委員會今天開公聽會討論。司法院書面報告指出，恐助長民粹式審判、被告遭標籤化違反無罪推定原則，而參考日本、德國及法國等均未公開直播，因此現階段無法贊同法庭活動公開播送，並對倉促立法表達深切憂慮。

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案遭法院羈押至今，民眾黨團近日推出「法院組織法」修正案，主張重大矚目的個案，在特定條件下可進行法庭直播，此案一出遭法界熱議。此案已在5月23日逕付二讀，立法院司委會今天召開公聽會討論。

司法院書面報告指出，法庭活動公開播送並非司法公開透明的唯一手段，也不是主要方式，參考與台灣司法制度相近的日本、德國及法國等國，均未開放審理過程公開播送，美國聯邦法院對刑事案件仍一律禁止公開播送，也未有人指這些國家司法欠缺公開透明。

而法庭活動採公開直播，會造成什麼影響？司法院書面報告指，將有礙真實發現、助長民粹式審判，也徒增程序紛爭而延滯訴訟；另外在訴訟參與者基本權上，也會侵害人民法庭近用權且有違平等原則、過度侵害人格權之疑慮，且被告恐遭標籤化導致損害難以恢復，違反無罪推定原則。

司法院指出，法庭活動公開播送議題已經討論多年，最近是於2017年的司改國是會議。司法院密集委託學者研究後，考量開放事實審公播爭議過大，無法形成利大於弊的共識，尤其對於妨害司法公正審判的疑慮難以消除，故未貿然採行。

司法院指出，訴訟程序主要參與者「院檢辯」幾乎一致採取反對立場，而捍衛權利的兒少及婦女團體也齊聲反對，法律專家學者、鑑定人團體、司法改革團體也都表達反對，這些來自10多個團體的聲音，司法院必須加以重視，

司法院表示，美國聯邦法院在1988年開始研議法庭活動公開播送，經過長期試辦，認為弊大於利且無法形成共識，目前聯邦法院刑事案件仍全面禁止法庭活動公開播送。司法院基於維護公正審判、確保每名訴訟參與人的權益，「現階段無法贊同法庭活動公開播送，並對倉促立法表達深切憂慮」。

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