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馬英九將赴陸出席海峽論壇 民進黨：勿配合統戰大戲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九將在6月14日至27日訪問中國大陸，並參加海峽論壇。民進黨發言人吳崢今天表示，嚴正呼籲馬英九，身為台灣人選出的前總統，請站在維護台灣主權的立場，不要配合中國國家主席習近平的統戰大戲，否則是陷台灣人於不義。

吳崢指出，近期馬英九又不安分，不顧國民黨內部勸阻還是要去對岸，現在統戰訊號強烈，如果馬英九又去拜會習近平，會讓國民黨擺脫不了親中舔共的標籤。

吳崢說，最近國際訊號非常多，中國航空母艦遼寧號前二天挺進到美國關島周邊、深入第二島鏈，製造國際軍事緊張，今天又有40幾架共機持續擾台。當中國對台灣、亞太周邊國家軍事騷擾行動不斷，又透過中國全國政協主席王滬寧對台文宣、媒體系統全面發起認知作戰的時刻，台灣人民選出的前總統不應該配合習近平演戲、當樣板。

馬英九 吳崢 台灣人

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