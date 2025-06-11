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梨山賓館前蔣中正銅像移除爭議 盧秀燕：應回歸地方民意
觀光署參山國家風景區管理處規畫將台中梨山賓館前的故總統蔣中正銅像移置他處，引發地方反彈，議員今天再次強調，不是反對遷移銅像，但有更重要的事情要先做；市長盧秀燕表示，應該回歸民意，做有用的事情，不要天天搞意識形態。
台中市議會今天進行市政總質詢。國民黨籍古秀英質詢表示，參山處說梨山賓館前蔣中正銅像移除是要做美化、綠化，她聽說時相當錯愕，打給里長與代表，才知道參山處今年開視訊會議決定；古對於是否遷移銅像沒有意見，但認為應該先把大梨山地區的交通做好，這才是最貼近民意的需求。
盧秀燕表示，中央說預算被砍光，連買衛生紙的錢都沒有，但這段時間又是改路名、又是搬銅像，她才忍不住說「吃飽太閒」，看來中央預算不但沒有不足，反而吃太多了，才會想這些有的沒的；施政應該回歸地方民意，做有用的事情，符合民生利益，不要天天搞意識形態。
盧秀燕說，參山處屬於中央單位，處長或處裡同仁可能也是不得已，身為公務人員，不配合中央政策或許前途不保；另一方面，既然行政院長卓榮泰表示「改路名」一事就此打住，銅像遷移應該也還有討論空間，建議議員再與參山處協調，相信他們會聽到地方心聲。
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