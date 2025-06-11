30萬黑道成滲透對象 侯友宜：黑幫實力不足以對抗警力

新北市議會今天總質詢，民進黨團聚焦國安議題。新北市議員林秉宥提到「戴維森窗口」2027年中國大陸對台攻擊時間點，說中共對台滲透報告，有30萬黑道跟中共解放軍有一定聯繫，地方警力是否能夠應付。侯友宜表示，一般性掃黑新北警方都有掌握，政治滲透部分也有搜集情資，現階段黑幫實力不足對抗警察，對警力很有信心。

林秉宥今天詢問侯友宜中共對台黑道滲透報告一事，侯友宜表示，除了黑道，也有地下錢莊、公司、宗教團體宮廟與軍事單位情報滲透。

林秉宥說，地下錢莊部分，先前就發生一案在新北，透過借錢給軍人，要求他們拍攝相關影片；警察局長廖訓誠說，先前此案有通報軍事國安單位。

林秉宥說，黑道30萬，但全台警力只有7萬人，如果關鍵基礎設施遭到破壞，還要對付黑道，警力不足情況下，勢必難以負荷。

侯友宜說，警方對一般性掃黑、社會化活動都掌握很精準，至於政治化滲透部分，警察局都有搜集相關情資，黑幫現階段實力不足以對抗警察，若要跟境外勢力結合，勢必要有更高到武力，目前掌握情資，不對警力很有信心。

「山海關在新北」林秉宥說，斬首行動雖目標是台北，但新北就是關鍵防線，對於相關風險應該做好準備；侯友宜說，警察保護人民是責任，這一年多來，新北大規模演練，不管河口、防災，總統都有來親自視察，會繼續努力。