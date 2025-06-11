史哲非高鐵董事成員卻接董事長 伍勝園鬆口：將成航發會代表

行政院政務委員史哲接任高鐵董座引發譁然，立委黃建豪說，若要成為高鐵董事長，需先成為高鐵董事會的成員，經過遴選並獲選後才行，但目前董事會成員中並無史哲名字，質疑史哲有什麼資格成為董事長？對此，交通部政務次長伍勝園鬆口，他表示，已看到政院核定史哲的人事派令，未來會以航發會代表身份成為董座。

立法院交通委員會今原訂審查道交條例修正草案，後改為詢答，立委黃建豪質詢時說，目前高鐵董事成員包含中華航空事業發展基金會、中鋼、台糖等，交通部代表也有2人，現任高鐵董事長鄭光遠是以航發會代表遴選並成為董事長，但董事名單中並無史哲的名字，質疑史哲是以什麼身份遴選成為高鐵董事長？

交通部政務次長伍勝園表示，要當董事長一定要是董事身分，「已經看到行政院核定史哲人事派令的公文」，未來成為董事長，會以航發會為代表身分。

黃建豪說，交通部派任遴選標準，除工會推派外董事外，應具備幾個資格，包含具備企業經營管理及學士經驗、其專長適合該事業需要、現任職務與事業有密切關係、投資該公司的公民營事業機構，質疑史哲符合上述哪些資格？

黃建豪進一步說，目前程序上有些奇怪，過去應該先成為董事會成員，進行遴選並獲選，才能成為董事長，但現在董事會成員根本沒有史哲，他卻突然可以成為董事長，程序上顛倒過來，這部分交通部、行政院應檢討。

交通部政務次長陳彥伯最後說，高鐵董事長最重要的是公司治理能力，史哲有專業可以治理公司。