指政院版「兒托法」草案有5大問題 綠委：立法先補漏洞

近年國內托育需求大增，卻頻傳兒虐不當等對待事件。民進黨立委范雲與伍麗華開記者會表示，今立院社會福利及衛生環境委員會將審查「兒童托育服務法」草案，但目前行政院草案在兒虐事件調查機制上仍有五大問題，盼在立法階段就將漏洞補上，以保護兒童與家長權益。

「托育立法補漏洞，調查機制要完善！」范雲表示，行政院草案有關違法事件處理機制，主要是參考2023年3月施行的新版「幼兒教育及照顧法」和「教保服務人員條例」，但幼照二法施行兩年多，違法事件處理機制運作尚未成熟，各地方政府還在邊走邊整隊，就直接整套移植至不同年齡兒童的托育法裡，不僅未詳細考量托育機構和幼兒園的不同，甚至把幼照二法內明顯的漏洞也一併移植。

范雲點出，行政院版本違法事件兒虐調查機制有五大問題，包括通報後未通知家長；處理過程應提供兒童保護及資源；被害兒童及家長無法取得調查報告和終局決議；被害兒童及家長針對調查處理結果毫無救濟機制；公布違法行為人或機構名稱之期間比現行法還低。

伍麗華表示，托育法正值立法關鍵，應一併檢討現行兒虐調查機制漏洞，新法應提供調查報告給法定代理人或實際照顧者、建立完整申訴與調處機制，呼籲立法時應完整補強制度，杜絕憾事重演。

人本基金會秘書林郁璇強調，修法不能越修兒權保障越倒退，裁罰事件上，幼照二法和托育法都是「兒童及少年福利與權益保障法」的特別法，換句話說違法事件處罰會優先用幼照法和托育法。現行兒權法公布期間無期限，但幼照法卻只有最高6年、托育法也要由中央制定期間，會出現奇怪的不一致。