快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

指政院版「兒托法」草案有5大問題 綠委：立法先補漏洞

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「兒童托育服務法」草案，立委范雲（左二）開記者會，指出行政院草案在兒虐事件調查機制上仍有五大問題，呼籲應在立法院階段就漏洞補上，保護兒童與家長權益。記者季相儒／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「兒童托育服務法」草案，立委范雲（左二）開記者會，指出行政院草案在兒虐事件調查機制上仍有五大問題，呼籲應在立法院階段就漏洞補上，保護兒童與家長權益。記者季相儒／攝影

近年國內托育需求大增，卻頻傳兒虐不當等對待事件。民進黨立委范雲與伍麗華開記者會表示，今立院社會福利及衛生環境委員會將審查「兒童托育服務法」草案，但目前行政院草案在兒虐事件調查機制上仍有五大問題，盼在立法階段就將漏洞補上，以保護兒童與家長權益。

「托育立法補漏洞，調查機制要完善！」范雲表示，行政院草案有關違法事件處理機制，主要是參考2023年3月施行的新版「幼兒教育及照顧法」和「教保服務人員條例」，但幼照二法施行兩年多，違法事件處理機制運作尚未成熟，各地方政府還在邊走邊整隊，就直接整套移植至不同年齡兒童的托育法裡，不僅未詳細考量托育機構和幼兒園的不同，甚至把幼照二法內明顯的漏洞也一併移植。

范雲點出，行政院版本違法事件兒虐調查機制有五大問題，包括通報後未通知家長；處理過程應提供兒童保護及資源；被害兒童及家長無法取得調查報告和終局決議；被害兒童及家長針對調查處理結果毫無救濟機制；公布違法行為人或機構名稱之期間比現行法還低。

伍麗華表示，托育法正值立法關鍵，應一併檢討現行兒虐調查機制漏洞，新法應提供調查報告給法定代理人或實際照顧者、建立完整申訴與調處機制，呼籲立法時應完整補強制度，杜絕憾事重演。

人本基金會秘書林郁璇強調，修法不能越修兒權保障越倒退，裁罰事件上，幼照二法和托育法都是「兒童及少年福利與權益保障法」的特別法，換句話說違法事件處罰會優先用幼照法和托育法。現行兒權法公布期間無期限，但幼照法卻只有最高6年、托育法也要由中央制定期間，會出現奇怪的不一致。

范雲 機制 托育

延伸閱讀

影／立院今審兒童托育服務法 范雲：調查機制有5大問題

罷免原住民綠委失敗收場 伍麗華：感謝族人 我們真棒

陳瑩、伍麗華2罷免案截止未送件 中選會：逾期不受理

「根本沒人對他叫囂」 范雲酸：黃國昌又在偷改記憶

相關新聞

指政院版「兒托法」草案有5大問題 綠委：立法先補漏洞

近年國內托育需求大增，卻頻傳兒虐不當等對待事件。民進黨立委范雲與伍麗華開記者會表示，今立院社會福利及衛生環境委員會將審查...

傳以對岸三會習近平誘馬英九赴海峽論壇 蕭旭岑斥假消息

前總統馬英九14日將率團赴陸參加海峽論壇，展開為期近兩周的參訪行程。傳出對岸以「馬習三會」為誘因，力邀馬英九出席。馬英九...

前立委陳婉真今病逝清邁 抗癌十年積極爬山運動保持寫作

前立委、國大代表陳婉真今天在泰國清邁去世，享壽75歲，好友江仲驊發文說，陳婉真十年來堅強面對乳癌，更加努力爬山運動健身，...

遭爆父有大陸小三 羅智強酸：沈伯洋曾稱這些人會背叛國家

民進黨立委沈伯洋遭揭露父親在大陸經商，還有港媒指沈父在大陸疑有婚外情對象。國民黨立委羅智強今天在臉書質疑，沈伯洋曾指在中...

史哲非高鐵董事成員卻接董事長 伍勝園鬆口：將成航發會代表

行政院政務委員史哲接任高鐵董座引發譁然，立委黃建豪說，若要成為高鐵董事長，需先成為高鐵董事會的成員，經過遴選並獲選後才行...

議員促新北防「零日攻擊」 侯友宜：強化保護基礎設施

兩岸關係緊張，外界憂慮對岸會透過軟硬體漏洞癱瘓台灣。新北市議會民進黨團今天總質詢聚焦國安議題，要求新北市身為台灣最大城市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。