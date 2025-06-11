傳以對岸三會習近平誘馬英九赴海峽論壇 蕭旭岑斥假消息

前總統馬英九14日將率團赴陸參加海峽論壇，展開為期近兩周的參訪行程。傳出對岸以「馬習三會」為誘因，力邀馬英九出席。馬英九基金會執行長蕭旭岑駁斥是假消息，相關活動沒有安排，去年馬英九已與大陸國家主席習近平見過面，有必要「馬習三會」嗎？

蕭旭岑今出席黨外在野大聯盟成立大會前受訪表示，世界局勢急劇變動，兩岸交流不能中斷，馬英九在關鍵時刻身體力行，帶領學子親自走訪大陸。

他也提到，「館長」陳之漢昨到上海，光是吃宵夜直播就逾百萬人次觀看，台灣很多朋友跟他說，兩岸最好不要打仗、要交流。賴清德總統提出併購說後，美麗島電子報僅7.8％民眾堅決反對兩岸協商談判，代表有9成民眾支持兩岸繼續交流協商，不懂陸委會為何要汙衊、打壓任何到陸參訪的人士。

媒體報導，傳出對岸是以商量「馬習三會」為誘因力邀馬英九出席的說法，蕭旭岑駁斥，這幾天的消息全部是假消息，去年馬習就見面了，有必要安排「馬習三會」嗎？根本沒有安排相關活動。外界各種揣測、留言都是不對的，他們只是單純兩岸交流，海峽論壇過去舉辦16年，民進黨執政快10年也沒有禁止過，不懂今年為何特別嚴重？

蕭旭岑提到，相關赴陸行程他上周已向國民黨中央會報，據他了解，國民黨也會派大陸事務部主任林祖嘉參加。

媒體詢問，適逢大罷免，黨內氛圍是否有壓力？蕭旭岑說，黨內不應該有壓力，如果台灣主流民意是兩岸交流，這樣的出訪應對國民黨加分，民調顯示有9成民眾希望兩岸協商跟談判，館長直播人數也說明一切，國民黨不該陷入民進黨設下的陷阱，所謂的統戰之說，沒有任何中華民國法律提過統戰兩字，執政當局要用統戰字眼是沒有法律依據的。台灣人也有自信，到中國去展現台灣豐富文化與自由的面貌，有什麼好怕被統戰？