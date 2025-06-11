快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

影／別讓孩子繼續犧牲 時代力量呼籲兒托法要來真的

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
時代力量今天偕同台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，以及專業托育人員、兒虐家屬，在立法院群賢樓前舉行「別讓孩子繼續犧牲，兒托法要來真的」記者會。記者季相儒／攝影
時代力量今天偕同台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，以及專業托育人員、兒虐家屬，在立法院群賢樓前舉行「別讓孩子繼續犧牲，兒托法要來真的」記者會。記者季相儒／攝影

時代力量今天偕同台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，以及專業托育人員、兒虐家屬，在立法院群賢樓前舉行「別讓孩子繼續犧牲，兒托法要來真的」記者會，期盼喚起社會大眾重視立法院今天審查的「兒童托育服務法」草案，並呼籲立法院納入重要訴求。

時代力量主席王婉諭表示，台灣托育制度漏洞百出，導致孩童在托育場所遭遇不當對待，甚至喪命。年僅兩歲不到、尚未學會完整說話的剴剴，就是在托育機構中遭受粗暴、不專業的對待而離世。王婉諭指出根據衛福部統計，2021至2023年間，全台已有341名未滿兩歲的幼兒遭遇托育不當對待。她批現行制度缺乏監視影像、退場機制與資訊透明，家長在無所知情下將孩子交給體系，卻換來悲劇。 王婉諭強調雙薪家庭已是常態，家長並非不願生育，而是無法信任現有的托育環境，今年5月新生兒僅8433人，創下歷史新低，反映年輕世代的深層焦慮。

王婉諭呼籲今天是「兒童托育服務法」十年來首次大幅修法之際，全民應共同關注改革。將與專家、家長及受害者家屬在立法院外守護修法進度，盼讓每個孩子都能平安長大，不再有下一個剴剴。

立法院 王婉諭 托育

延伸閱讀

直播兒托法草案審查籲全民監督 四小黨籲修法來真的

立院軍人加薪案政院嗆救濟 顧立雄：應先溝通避免排擠預算

立法院通過「軍人待遇條例」義務役薪資達最低基本工資

立法院通過「軍人待遇條例」 志願役加給增至3萬元

相關新聞

指政院版「兒托法」草案有5大問題 綠委：立法先補漏洞

近年國內托育需求大增，卻頻傳兒虐不當等對待事件。民進黨立委范雲與伍麗華開記者會表示，今立院社會福利及衛生環境委員會將審查...

傳以對岸三會習近平誘馬英九赴海峽論壇 蕭旭岑斥假消息

前總統馬英九14日將率團赴陸參加海峽論壇，展開為期近兩周的參訪行程。傳出對岸以「馬習三會」為誘因，力邀馬英九出席。馬英九...

前立委陳婉真今病逝清邁 抗癌十年積極爬山運動保持寫作

前立委、國大代表陳婉真今天在泰國清邁去世，享壽75歲，好友江仲驊發文說，陳婉真十年來堅強面對乳癌，更加努力爬山運動健身，...

遭爆父有大陸小三 羅智強酸：沈伯洋曾稱這些人會背叛國家

民進黨立委沈伯洋遭揭露父親在大陸經商，還有港媒指沈父在大陸疑有婚外情對象。國民黨立委羅智強今天在臉書質疑，沈伯洋曾指在中...

30萬黑道成滲透對象 侯友宜：黑幫實力不足以對抗警力

新北市議會今天總質詢，民進黨團聚焦國安議題。新北市議員林秉宥提到「戴維森窗口」2027年中國大陸對台攻擊時間點，說中共對...

史哲非高鐵董事成員卻接董事長 伍勝園鬆口：將成航發會代表

行政院政務委員史哲接任高鐵董座引發譁然，立委黃建豪說，若要成為高鐵董事長，需先成為高鐵董事會的成員，經過遴選並獲選後才行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。