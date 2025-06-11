影／別讓孩子繼續犧牲 時代力量呼籲兒托法要來真的

時代力量今天偕同台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，以及專業托育人員、兒虐家屬，在立法院群賢樓前舉行「別讓孩子繼續犧牲，兒托法要來真的」記者會，期盼喚起社會大眾重視立法院今天審查的「兒童托育服務法」草案，並呼籲立法院納入重要訴求。

時代力量主席王婉諭表示，台灣托育制度漏洞百出，導致孩童在托育場所遭遇不當對待，甚至喪命。年僅兩歲不到、尚未學會完整說話的剴剴，就是在托育機構中遭受粗暴、不專業的對待而離世。王婉諭指出根據衛福部統計，2021至2023年間，全台已有341名未滿兩歲的幼兒遭遇托育不當對待。她批現行制度缺乏監視影像、退場機制與資訊透明，家長在無所知情下將孩子交給體系，卻換來悲劇。 王婉諭強調雙薪家庭已是常態，家長並非不願生育，而是無法信任現有的托育環境，今年5月新生兒僅8433人，創下歷史新低，反映年輕世代的深層焦慮。

王婉諭呼籲今天是「兒童托育服務法」十年來首次大幅修法之際，全民應共同關注改革。將與專家、家長及受害者家屬在立法院外守護修法進度，盼讓每個孩子都能平安長大，不再有下一個剴剴。