議員促新北防「零日攻擊」 侯友宜：強化保護基礎設施

兩岸關係緊張，外界憂慮對岸會透過軟硬體漏洞癱瘓台灣。新北市議會民進黨團今天總質詢聚焦國安議題，要求新北市身為台灣最大城市，相關基礎設施應做好萬全準備。新北市長侯友宜表示，兩岸關係非常緊張，要做好萬全準備「沒有安全就沒有一切」，新北盤點關鍵基礎設施108處，有9處是國防部特別指定，包括港警、鐵路警察、保安警察與常駐警力都會派處，並強化巡邏警力與替代役與後備軍人協防。

張錦豪說，所謂零日攻擊，透過軟硬體與資訊漏洞攻擊，只要沒電、沒網路、沒有水、沒有電，就可能造成民心渙散，據中國軍事雜誌報導，只要打擊台灣30-40處基礎設施，尤其北部為重點，就可以不戰而勝，最佳攻擊時間點，可能以颱風前一天上班日下午。

張錦豪也舉，汐止南港第一次超高壓變電所，假設只要一台空拍機掉下去，就可能導致北部大斷電，警察人力有限，應該強化民防、義警、義消系統，針對新型態攻擊做好準備；地方有線電視萬一被滲透，如果透過跑馬燈錯誤訊息，就可能引起恐慌。

侯友宜說，兩岸關係非常緊張，要針對全民防衛做好萬全準備，沒有安全就沒有一切， 目前新北避難設施盤點過，總共有9402處，可容納884萬8000多人，準備了兩倍多的容量，一切還要靠演訓，並透過社群民防概念強化。

張錦豪質疑，市府相關宣導不足，接到避難訊息要躲在哪都不知道，應該透過教育，所有分局與派出所還要有相關無人機干擾設備。

侯友宜表示，市府有購置干擾器，目前有8組當然不夠；警察局長廖訓誠說，現在警局使用定向型設備，軍事等級規格會比較高，可針對軍事無人機攻擊有干擾、定位。