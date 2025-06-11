前立委陳婉真今病逝清邁 抗癌十年積極爬山運動保持寫作

前立委、國大代表陳婉真今天在泰國清邁去世，享壽75歲，好友江仲驊發文說，陳婉真十年來堅強面對乳癌，更加努力爬山運動健身，她不僅是台獨戰士，也是抗癌鬥士。

陳婉真傳出病逝，讓許多好友都很震驚，她出生於彰化縣田中鎮，曾任記者，後來是台獨積極推動者，從政後曾任立委，後來返回中部家鄉還曾任南投縣府社會局長、彰化縣府新聞處長，近年任民報社長。

好友江仲驊今天發文說，婉真姐10年前就罹患乳癌，但她很堅強從不告訴別人，一個人獨自面對化療痛苦，4年前又確診最惡性的「三陰性乳癌」，但她仍努力抗癌，在接受治療時，也積極運動，每天走2萬步及爬山，風雨無阻，她認為身體要強壯才能頂過去化療的副作用，即使生病，也仍繼續寫作。

江仲驊說，在前立委蔡啟芳的介紹幫助下，陳婉真更到泰國清邁接某博士的細胞療法。曾聽她描述過程更是痛苦，天天都是痛苦。後來檢查發現癌細胞有變少，至少有拖過2年危險期，但最後這兩年仍不幸擴散至肺癌。2周前她又去清邁治療，2天前他也曾和陳婉真連絡，但發現她已沒什麼力氣講話，肺炎病情也急速惡化。

江仲驊說，陳婉真已打過美好的仗，她不妥協執著的個性也可能得罪了幾位好友，願大家放下，她不僅是台獨戰士，也是抗癌鬥士。