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長期研究綠能、空污 林淵淙獲傑出工程教授獎

中央社／ 高雄11日電

國立中山大學環境工程研究所特聘教授、新興污染物研究中心主任林淵淙以綠色能源與節能技術、廢棄物減量與再利用、空氣污染防治的專長，獲「傑出工程教授獎」並受總統表揚。

「這個獎項不僅屬於我個人，更屬於我們整個團隊。」林淵淙說，這次獲獎非常榮幸，此獎對他而言意義非凡，除了感謝評審的肯定，也感謝學生與研究團隊多年來的支持與努力。未來將持續致力於工程教育與研究，期許能培育更多優秀人才，貢獻社會與產業發展。

中山大學新聞稿表示，中國工程師學會114年度「傑出工程教授獎」揭曉，林淵淙因自身專業以及長期投入工程教育、研究創新及實務應用的卓越貢獻榮獲肯定，並獲總統表揚。

中山大學表示，林淵淙自2008年起任教於中山大學，研究專長涵蓋綠色能源、空氣污染防治、節能減碳、資源循環再利用、空氣毒物學及環境賀爾蒙監測等領域，學術成果豐碩，近年在環境與能源工程類國際頂尖期刊發表多篇高影響力論文，廣獲國內外肯定。

校方指出，林淵淙也擔任國科會環工學門召集人、中華民國環境工程學會理事及台灣氣膠研究學會監事等職務，多次主持經濟部、環境部及國科會等大型研究計畫。他的研究涵蓋生質能回收、全氟烷基化合物（PFAS）去除、飛灰再利用、電池金屬回收、空氣品質監測及健康風險評估等，實踐學術、產業及公共治理的多方連結。

此外，林淵淙也參與公部門政策與地方治理，曾任台南市政府環保局長，將多年研究成果實踐於政策執行，帶領團隊推動台南市空污治理、再生資源利用及環境韌性提升等工作，推動城市走向綠色永續。長期與中央、地方政府、業界及學界合作，針對問題提供輔導與解決方案，致力提升環境品質與產業轉型。

綠色 團隊 中山大學

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