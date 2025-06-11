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台獨陳婉真「俠女」 風格衝撞體制曾入藍縣長小內閣

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
前立委陳婉真泰國清邁病逝。圖／聯合報系資料照片
前立委陳婉真泰國清邁病逝。圖／聯合報系資料照片

彰化縣籍前立委陳婉真在75歲生日後的隔日，驚傳今天凌晨在泰國清邁過世。陳婉真一生活得精彩，曾擔過記者、活躍政治運動，也曾歷任彰化縣政府新聞局長、南投縣社會局長，地方人士形容說，陳婉真擁有「俠女」性格，作風強勢，卻不失詼諧。

陳婉真是彰化田中人，彰化女中、台灣師大社教系畢業，早年是國民黨籍，後因理念不合退黨，熱中台獨運動，成立台灣建國運動組織，衝撞體制從理念及行動都十分強烈，當年她帶領占領台中街頭抗爭的場面，仍令人印象深刻。

她也走入政壇，曾加入民進黨，後來也退黨，她在台北縣當選過立委，國代，在立委連任失利後，1998年，擔任南投縣政府社會局長，在當時南投縣長彭百顯因涉嫌貪汙案被收押時，陳婉真率領大批縣民前往總統府前陳情聲援彭百顯，充分顯示她的強悍性格。

陳婉真偏綠色色彩鮮明，卻在2006年接受同是田中人的國民黨籍彰化縣長卓伯源之邀，出任彰化縣政府新聞局長，引來泛綠陣營強烈，但她自認政治立場堅定，都是經得起檢驗。她後來接任行政處長，她的作風強勢，至今縣府人員對於的待人處理風格，均印象深刻。

與陳婉真熟識的縣府人員說，陳婉真擁有著「俠女」性格，雖然有個人政治立場，做人做事嚴謹，是非分明，平在辦公室大家都下班了，她還守在辦公室，做完事才回家，是一位很好的長官，她也常會訴說她在街頭丟汽油彈的故事，讓大家聽到出神。

陳婉真在戒嚴時期挑戰禁忌，即投入政治改革，就算入獄，仍是無畏無懼的堅持理想，不論藍綠執政，從不向威權低頭，她在淡出政治後，因為文筆好，見識廣博，成了自由撰稿人。

陳婉真以「陳婉真說故事」方式，記錄主流媒體忽略的真實台灣故事，挖掘更多因為政權更迭而被埋沒的歷史，像近年來，她即關切彰化縣多件文化資產的保護，發表文章提出呼籲，愛鄉愛本土的精神深植人心。

陳婉真在擔任南投縣社會局長時，率眾前往總統府抗議，訴求釋放羈押已60天的縣長彭百顯。本報資料照片
陳婉真在擔任南投縣社會局長時，率眾前往總統府抗議，訴求釋放羈押已60天的縣長彭百顯。本報資料照片
陳婉真活躍街頭運動，曾被控違反集遊法與妨害公務案被判刑，仍不改衝撞體制的性格。本報資料照片
陳婉真活躍街頭運動，曾被控違反集遊法與妨害公務案被判刑，仍不改衝撞體制的性格。本報資料照片

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