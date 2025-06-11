快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨提案核三延役公投 盧秀燕認同「給國家多一個選項」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民眾黨議員陳清龍表示，能源關乎國安問題，民眾黨提出核三延役公投，請教盧秀燕的態度。記者陳敬丰／攝影
民眾黨議員陳清龍表示，能源關乎國安問題，民眾黨提出核三延役公投，請教盧秀燕的態度。記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨立法院黨團5月20日提案第三核能發電廠延役公投，獲立院表決通過，預計在8月23日投票。台中市長盧秀燕今天表示，美國商會發表的台灣白皮書已有警醒，電力不穩會影響外資投資，核三延役公投是人民給國家更多的發電選項，肯定提案者的好意。

民眾黨籍議員陳清龍在市議會質詢表示，發電不只是能源問題，也是國安問題，烏俄戰爭時俄羅斯切斷北溪天然氣管道，導致德國電價上漲就是一例；盧秀燕主張雞尾酒式發電，希望政府提供乾淨、充足、便宜的電力，請教她對核三延役公投的看法。

盧秀燕表示，台灣美國商會昨天提出「2025台灣白皮書」，這份報告非常重要，對台灣政府提出警告，電力不穩、供應不充足將影響外資投資意願；以台中為例，因為經濟發展快速用電量大，卻被政府指責用電太多，難道外國投資者不會擔憂嗎？此外如陳清龍所說，電力也關乎國安。

盧秀燕說，她主張雞尾酒式的發電，是因為全世界很少國家採取單一型態發電，多數國家不是單一資源，雖然大家追求提高綠電比例，但沒有國家可以只使用綠電；今天把核電這一重要的發電方式切斷，其他發電就會失衡，比如前幾天晚上，火力發電衝到95%，是非常危險的。

盧秀燕認為，核三延役公投是給國家多1個選項，提出者是好意，人民也是好意，希望給國家更多選項；中央要怎麼使用、分配能源占比可以調整，但不應該連選項都沒有。陳清龍感嘆，連電力都要由人民給國家更多選擇，盼透過這次公投展現民意基礎。

台中市長盧秀燕表示，核三延役公投是給國家多一個選項，肯定提案者的好意。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，核三延役公投是給國家多一個選項，肯定提案者的好意。記者陳敬丰／攝影

陳清龍 盧秀燕 公投

延伸閱讀

刪補助款...訴願文書作業中 盧秀燕預料結果悲觀：法院是民進黨開的

導護教師與愛爸愛媽風險高 中市府允諾研議非強制訓練

台中塔鋼骨模組挨批養蚊子 市府二周內會勘是否拆除

議員籲支持636億追加預算 盧秀燕：何不與原本補助款一起發

相關新聞

指政院版「兒托法」草案有5大問題 綠委：立法先補漏洞

近年國內托育需求大增，卻頻傳兒虐不當等對待事件。民進黨立委范雲與伍麗華開記者會表示，今立院社會福利及衛生環境委員會將審查...

傳以對岸三會習近平誘馬英九赴海峽論壇 蕭旭岑斥假消息

前總統馬英九14日將率團赴陸參加海峽論壇，展開為期近兩周的參訪行程。傳出對岸以「馬習三會」為誘因，力邀馬英九出席。馬英九...

前立委陳婉真今病逝清邁 抗癌十年積極爬山運動保持寫作

前立委、國大代表陳婉真今天在泰國清邁去世，享壽75歲，好友江仲驊發文說，陳婉真十年來堅強面對乳癌，更加努力爬山運動健身，...

遭爆父有大陸小三 羅智強酸：沈伯洋曾稱這些人會背叛國家

民進黨立委沈伯洋遭揭露父親在大陸經商，還有港媒指沈父在大陸疑有婚外情對象。國民黨立委羅智強今天在臉書質疑，沈伯洋曾指在中...

30萬黑道成滲透對象 侯友宜：黑幫實力不足以對抗警力

新北市議會今天總質詢，民進黨團聚焦國安議題。新北市議員林秉宥提到「戴維森窗口」2027年中國大陸對台攻擊時間點，說中共對...

史哲非高鐵董事成員卻接董事長 伍勝園鬆口：將成航發會代表

行政院政務委員史哲接任高鐵董座引發譁然，立委黃建豪說，若要成為高鐵董事長，需先成為高鐵董事會的成員，經過遴選並獲選後才行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。