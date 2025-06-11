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民眾黨提案核三延役公投 盧秀燕認同「給國家多一個選項」
台灣民眾黨立法院黨團5月20日提案第三核能發電廠延役公投，獲立院表決通過，預計在8月23日投票。台中市長盧秀燕今天表示，美國商會發表的台灣白皮書已有警醒，電力不穩會影響外資投資，核三延役公投是人民給國家更多的發電選項，肯定提案者的好意。
民眾黨籍議員陳清龍在市議會質詢表示，發電不只是能源問題，也是國安問題，烏俄戰爭時俄羅斯切斷北溪天然氣管道，導致德國電價上漲就是一例；盧秀燕主張雞尾酒式發電，希望政府提供乾淨、充足、便宜的電力，請教她對核三延役公投的看法。
盧秀燕表示，台灣美國商會昨天提出「2025台灣白皮書」，這份報告非常重要，對台灣政府提出警告，電力不穩、供應不充足將影響外資投資意願；以台中為例，因為經濟發展快速用電量大，卻被政府指責用電太多，難道外國投資者不會擔憂嗎？此外如陳清龍所說，電力也關乎國安。
盧秀燕說，她主張雞尾酒式的發電，是因為全世界很少國家採取單一型態發電，多數國家不是單一資源，雖然大家追求提高綠電比例，但沒有國家可以只使用綠電；今天把核電這一重要的發電方式切斷，其他發電就會失衡，比如前幾天晚上，火力發電衝到95%，是非常危險的。
盧秀燕認為，核三延役公投是給國家多1個選項，提出者是好意，人民也是好意，希望給國家更多選項；中央要怎麼使用、分配能源占比可以調整，但不應該連選項都沒有。陳清龍感嘆，連電力都要由人民給國家更多選擇，盼透過這次公投展現民意基礎。
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