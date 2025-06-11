「難道黨證無敵」史哲接董座遭批兒戲 洪孟楷：搭過高鐵就行？

沒有交通背景及公司治理經驗的文化部前部長、行政院政務委員史哲將接任高鐵董座，引發譁然。立委洪孟楷今天說，高鐵為重要運具，其公司治理及其重要，如今卻空降一個無交通專業的人作為董座，「難道搭過高鐵的人就能當高鐵董座嗎？」更詢問身為老交通人的交通部政務次長陳彥伯能接受嗎？陳彥伯說，只要是在團隊裡的人，都是交通人。

史哲將轉任高鐵董事長的消息傳出後，高鐵企業工會批評，這是對專業經理人的侮辱。今天立法院交通委員會原訂審查道教條例修正草案，但臨時決議改為詢答。

立委洪孟楷表示，雙鐵都需要專業經理人營運，台鐵董座未來將由高鐵鄭光遠接任，其交通學歷、豐富經歷加上過去在長榮航空、台灣高鐵都有亮眼表現，沒有異議，反觀即將接任高鐵董事長的史哲卻完全不同。

洪孟楷說，高鐵這麼重要的交通運具，其董座居然由政委空降，史哲過去在文化領域表現為何見仁見智，但至少有在文化領域打滾過，但史哲有任何交通專業嗎？「如今他要接高鐵董座，次長你這個老交通人同意嗎？」

陳彥伯說，所有交通業務推動都是靠所有交通人努力。「只要在團隊裡的人，都是交通人」，都會發揮其作用及能力，各司其職。洪孟楷一聽痛批，次長是用過去10多年的經歷替一個完全沒有交通背景的人背書嗎？現在不用交通專業，難道現在變成「搭過高鐵的人，就可以當高鐵董座？」

洪孟楷表示，對於陳彥伯這樣的回應覺得很遺憾，大眾運輸攸關國人搭乘運輸的安危，不能出任何事情，只要出事，都不是你我可以承擔，但如今卻這麼兒戲，外行領導內行，空降塞位子，交通部居然還不敢說不，還要幫史哲洗地，難道史哲有什麼交通專業、長才，是專業交通人才都比不上，非史哲不可得理由嗎？

洪孟楷說，難道黨證無敵，沒有交通專業的人擁有黨證，次長就替他背書說，只要加入團隊就是交通人，為了一個有黨證的人升官，打擊了所有交通部的人，這就是民進黨展現的態度，十分離譜荒謬。

立委黃國昌也詢問，行政院目前是否已核定史哲的人事派令？陳彥伯則說，相關程序還在進行，仍要尊重高鐵董事會的決議，兩人就不斷跳針，重複同樣對話。最後黃國昌表示，等著看民進黨政府怎麼決定，如果民進黨政府是這樣的態度，只要有黨證、只要後台硬，就可以做高鐵董座，完全顯示傲慢心態。