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遭爆父有大陸小三 羅智強酸：沈伯洋曾稱這些人會背叛國家

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
面對罷團指控日前黨團協商打「匿名」電話給柯建銘，羅智強提告罷圖求償100萬。本報資料照。【作者：陳正興，日期：2025-06-03，數位典藏序號：20241227115159524】
面對罷團指控日前黨團協商打「匿名」電話給柯建銘，羅智強提告罷圖求償100萬。本報資料照。【作者：陳正興，日期：2025-06-03，數位典藏序號：20241227115159524】

民進黨立委沈伯洋遭揭露父親在大陸經商，還有港媒指沈父在大陸疑有婚外情對象。國民黨立委羅智強今天在臉書質疑，沈伯洋曾指在中國有妻小的人是高風險族群，他反問沈伯洋的「中國熊爸爸」傳出在大陸有小三，是不是也可能背叛國家？現在迴力鏢打到自己，就開始變身中國紅熊暴走，真是丟人現眼！

羅智強表示，自由時報在一年前報導，沈伯洋說中共可能威脅在中國做生意或有妻小在中國的人，希望這些人開戰時在台灣進行一些任務，這些人不一定是第五縱隊，但是「高風險族群」，約有十萬人，台灣應該要對這些人進行控管。

羅智強批評，沈伯洋的主張比監控陸配更凶狠，直接抹紅台商、陸配、有妻小在大陸的台灣人民是第五縱隊，有可能在中共的威脅下背叛國家。所以陸委會今年開始威脅要把上萬名陸配的中華民國身分證取消，直接剝奪陸配的合法權利，這難道不是沈伯洋的建議嗎？

羅智強質疑，「這一位紅孩兒（指沈伯洋）說有妻小在中國大陸，可能會背叛國家，那我要問，沈伯洋的『中國熊爸爸』傳出在大陸有小三，是不是也可能背叛國家？」兩岸經商、交流，本來就是非常正常的事情，是沈伯洋自己把所有的交流經商都抹紅，現在迴力鏢打到自己，就開始變身為中國紅熊暴走，真的是丟人現眼！

陸配 羅智強 沈伯洋

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