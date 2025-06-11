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前立委陳婉真泰國清邁病逝 享壽75歲
前立委、國大代表陳婉真前一天才剛過生日，但就在今天凌晨，於泰國清邁因病辭世，享壽75歲。
陳婉真1950年6月10日出生在彰化縣田中，畢業自國立台灣師範大學社會教育學系。投身新聞工作後，曾擔任「中國時報」記者，主跑台灣省議會新聞。在接觸黨外人士後，加入了「台獨聯盟」，在戒嚴時期被國民黨政府列為黑名單，成為台灣獨立運動的積極推動者之一。
在台灣邁向民主化過程中，陳婉真曾代表民進黨參選並當選為國會第二屆立法委員，服務於台北縣選區。1997年她因毀謗黨內同志而遭民進黨開除黨籍。退出政壇後，她轉任文史工作者，將重心放在研究1940至1950年代的台灣史料與歷史事件。
社團法人台灣轉型正義協會也發出聲明，轉發相關訊息並證實了陳婉真病逝的消息，表達「敬悼本會創會元老陳婉真女士」，感念她作為民主先驅的貢獻。
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