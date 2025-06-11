史哲接掌高鐵為解徵地難題？ 前交長批「大西瓜」空降 政治凌駕專業

文化部前部長、行政院政務委員史哲將出任高鐵董事長，據悉其重要任務之一就是要處理高鐵南延及徵收議題，但前交通部長陳建宇說，高鐵南延及徵收是鐵道局與地方政府責任。如今無交通背景及公司治理經驗的史哲空降高鐵，未來必定是外行強勢領導內行，呼籲上面勿誤判情勢，不要「以為高鐵公司現在局勢大好，派一個大西瓜來治理也OK」。

據悉，史哲接任高鐵董座這項人事案的關鍵及史哲重要任務之一，是高鐵南延已拍板要改採「高雄方案」。高鐵將進入高雄市區，屆時勢必面臨土地徵收問題，過去賴清德總統時任台南市長期間，也曾碰上「南鐵東移」議題，當時的處理過程，飽受居民抗議與社會反彈，更讓執政高層有感，為不讓高鐵南延土地徵收一事重蹈覆轍，賴政府將借重史哲懂法規、熟高雄、又可操作地方發展的專長，來解此一難題。

陳建宇說，高鐵南延及徵收是鐵道局與地方政府責任，跟史哲接高鐵董座完全沒有關係。長久以來高鐵營運在國內外都有很高評價，主要是經營者都有具備交通背景，如今沒有相關經驗的史哲接任高鐵董座，他的專長是否符合高鐵現實所需，尤其高鐵現在也面臨諸多議題，包含票價調漲、南延及北延，都是巨大挑戰，這可能不是搞文化的人能很快進入狀況的議題。

陳建宇進一步表示，外界稱史哲懂行銷，但交通理論上需運具無縫接軌，如高鐵與台鐵的互相搭配，以及如何創造高鐵更高利潤或異業合作，從交通運輸者角度來看，並沒有看到史哲有相關的能力，因此也對史的行銷能力也保留態度；陳建宇說，人事派令上，應秉持「把適當的人放在適當的位子上」原則。

另外，陳建宇也在臉書發文，「台灣的交通已不再是交通了嗎？」交通部長是政務官，高層用自己人，現任交通部長陳世凱雖沒交通專業背景或交通業務歷練，但陳世凱如懂得尊重次長及所屬專業司長、局處長，總還有施政迴旋空間，分寸拿捏不離譜也就算了。

陳建宇說，但史哲空降高鐵，依其過去斑斑可考紀錄，一個「我說是就是」的強勢人物，既無交通背景，又無公司治理經歷，未來高鐵公司必定是外行強勢領導內行，呼籲上面不要誤判情勢，以為高鐵公司現在局勢大好，「派一個大西瓜來治理也OK」，相信人民的眼睛都是雪亮的。

陳建宇表示，若這樣的人物空降高鐵，那就別奢談高鐵未來中長期藍圖擘劃、異業結合與軌道經濟的創造，真不知道高鐵公司同仁內心會不會淒淒慘慘；這個任命若成真，這不是政治凌駕專業，什麼才是？台灣交通界的顏面何在，交通部長不提諫言，真是陷高層於不義呀。