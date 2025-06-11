預告有抹黃片 沈伯洋：中國免費訓練媒體識讀 可練習了

民進黨立委沈伯洋昨半夜在臉書表示，中國免費幫台灣人訓練媒體識讀，他們那麼怕「黑熊」介紹認知作戰手法，結果一直出題目給大家練習，「只要我不倒，台灣人就可以一直變強喔。」沈也預告，「差不多可以給我們練習抹黃或者假影片囉。」

沈伯洋指出，他最常遇到的攻擊方式，就是把他沒說的話，硬塞到他嘴裡。例如他說，「中國認知作戰的重點是操作社會矛盾。」攻擊者就說，「沈伯洋說，批評民進黨就是認知作戰。」但他根本沒說過這句話。

沈伯洋再舉例，馬龍事件，他受訪說，「對中國來說，交流就是統戰，所以我們交流要做好風險控管。」攻擊者當天就抹黑就說，「沈伯洋說，交流就是中共同路人。」但他也從來沒說過這種話。

沈伯洋說，他在專訪是說，「立法委員風險高，赴中應控管。」攻擊者當天就馬上抹黑，「沈伯洋說要監控所有中配。」但他還是沒說過這種話，且這到底怎麼延伸的？

沈伯洋表示，攻擊他的人不是不了解他說什麼，而是怕大家聽懂他在說什麼，所以極盡對他抹黑，在立法院盡量阻止他發言，他一發言就盡快做圖曲解；可惜的是，大家越來越不會被騙了。