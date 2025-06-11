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立委前助理涉共諜10萬交保 約談對象驚見扁幕僚郭文彬

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
前總統陳水扁幕僚郭文彬（圖）捲入共諜案遭檢調約談。記者許正宏／攝影
前總統陳水扁幕僚郭文彬（圖）捲入共諜案遭檢調約談。記者許正宏／攝影

調查局接獲情資，指國民黨台北市黨部發言人、台北市議員王欣儀助理林岳龍，疑擔任多名立委助理期間，將立委個資、立法院通訊錄等資料提供中共情治單位，國安站昨天搜索約談林岳龍等3人到案，約談對象包括曾任陳水扁幕僚的郭文彬、國民黨立委林倩綺前助理王凱民；台北地檢署訊後命林10萬元交保、限制出境出海，郭與王請回。

據調查，林岳龍與王凱民（現為國民黨基隆市議員藍敏煌助理）是好友，兩人常揪團前往大陸，其中林岳龍自2021年起，疑被中共國安單位吸收，返台收集藍綠白等各陣營立委個資，包括配偶、喜好、專長、通訊資料、家族背景等，再交付中共運用，每次收取人民幣數萬元。

至於郭文彬是單線與對岸聯繫，與林岳龍、王凱民不是同一組陣營，他曾任陳水扁幕僚、當過總統府秘書室參議，也當過民進黨社會運動部主任，大學在學期曾在鄭南榕創辦的「自由時代周刊」黨外運動雜誌打工，畢業後當過平面記者，之後離開新聞領域，擔任過謝長廷、施明德等人選舉幹部及助理。

檢調清查，郭文彬與上線「失聯」多年，經搜索扣押相關物證，未發現有重大洩密情事，他穿拖鞋現身北檢時，氣勢不如以往，不僅身形胖了許多，白髮也多了不少。

調查局追查，林岳龍曾任立委王鴻薇、林倩綺、許宇甄、前台北市議員李慶元助理，王凱民則是林倩綺助理，兩人多次蒐集交付立委個資給對岸，尤其林岳龍經常往返兩岸，常回台都會將人民幣兌換台幣使用，懷疑是中共給予的「情報費」。

檢調昨天前往郭文彬、王凱民，林岳龍等住居處所搜索，查扣手機、電腦等物證過濾，釐清洩密方式與聯繫管道。

國民黨基隆市議員藍敏煌助理王凱民（圖）捲共諜案遭約談。記者許正宏／攝影
國民黨基隆市議員藍敏煌助理王凱民（圖）捲共諜案遭約談。記者許正宏／攝影
國民黨台北市黨部發言人林岳龍涉共諜10萬交保。記者許正宏／攝影
國民黨台北市黨部發言人林岳龍涉共諜10萬交保。記者許正宏／攝影

林倩綺 個資 中共

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