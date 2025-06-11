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台鐵產業工會憂 鄭光遠難複製高鐵經驗

聯合報／ 記者胡瑞玲甘芝萁／台北報導

台鐵公司董事長前天傳出由高鐵董事長鄭光遠接任。台鐵內部對鄭光遠看法不一，部分肯定其專業，但也有員工劇烈反彈，認為由非台鐵人擔任董座，「根本看不起台鐵公司」。

據了解，七十一歲的鄭光遠是為了交出生涯代表作，才做出這個決定。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，鄭光遠曾任長榮航空董座，擔任高鐵董座期間也展現其專業，雖過去並未有台鐵經營相關經驗，仍對他有所期許，但憂心碰上台鐵官僚職場是否能突破緊箍咒，畢竟國營事業需承受的壓力恐比民間企業大，向上管理能力也是重點。鄭光遠管理高鐵的經驗，難以直接複製到台鐵，尤其台鐵公司目前內部士氣低迷，不管薪資、制度、夜間及危險津貼都差高鐵一大截，如何改善是一大挑戰。

高鐵 台鐵

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