聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵產業工會憂 鄭光遠難複製高鐵經驗
台鐵公司董事長前天傳出由高鐵董事長鄭光遠接任。台鐵內部對鄭光遠看法不一，部分肯定其專業，但也有員工劇烈反彈，認為由非台鐵人擔任董座，「根本看不起台鐵公司」。
據了解，七十一歲的鄭光遠是為了交出生涯代表作，才做出這個決定。
台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，鄭光遠曾任長榮航空董座，擔任高鐵董座期間也展現其專業，雖過去並未有台鐵經營相關經驗，仍對他有所期許，但憂心碰上台鐵官僚職場是否能突破緊箍咒，畢竟國營事業需承受的壓力恐比民間企業大，向上管理能力也是重點。鄭光遠管理高鐵的經驗，難以直接複製到台鐵，尤其台鐵公司目前內部士氣低迷，不管薪資、制度、夜間及危險津貼都差高鐵一大截，如何改善是一大挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言