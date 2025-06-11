綠營：史哲接高鐵 任務是高鐵南延徵地

史哲將出任高鐵董事長，據指出，這項人事案的關鍵及史哲重要任務之一，是高鐵南延已拍板要改採「高雄方案」，高鐵將進入高雄市區，屆時勢必面臨土地徵收問題，賴政府將借重史哲懂法規、熟高雄、又可操作地方發展的專長，來解此一難題。不過，一位非賴系民進黨立委直言，「這當然是酬庸」。

知情人士指出，近年來土地徵收議題頻頻引發社會爭議，賴政府高度重視。特別是賴清德任台南市長期間，也曾碰上「南鐵東移」議題，同樣涉及土地爭議，當時的處理過程，飽受居民抗議與社會反彈，更讓執政高層有感，高鐵南延土地徵收一事，務必不能重蹈覆轍。

民進黨非賴系立委表示，國營事業用人邏輯，本來就是誰當家、用誰的人，尊重高層安排；但若要實質檢視，當然是酬庸無誤，史哲並無交通、軌道運輸相關背景，擺在這位置不免讓外界質疑，但賴政府能用洪申翰當勞動部長、陳世凱出任交通部長，現在史哲擺進國營事業，也就不那麼令人意外了。

該綠營立委說，這次除了高鐵，台鐵董座同樣出缺，也是非常需要兼顧地方發展、與地方溝通的地方，為什麼史哲不去台鐵？原因很清楚，比起台鐵弊病叢生，高鐵才是錢多事少的肥缺。

史哲將轉任高鐵董事長的消息傳出後，高鐵企業工會批評，這是對專業經理人的侮辱。此外，外界對於史哲的評價極端，不少人以「酷吏」來形容史哲的作風，也讓不少高鐵員工坦言，董事長尚未接任就感到「皮皮挫」。