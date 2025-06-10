前監委駕電動車認遇暴衝 憂再傷人不轉賣 捐大學作研究

近來發生多起高齡交通事故，引發社會重視。前監委錢林慧君日前也因駕駛電動車發生車禍，所幸車毀人安，她的夫婿、台聯前秘書長錢橙山懷疑車輛暴衝，但車廠不認，顧及駕駛安全，決定無償捐給大學機械系研究分析。

「我最終的選擇，是把這輛不到1萬公里、幾乎全新的電動車，無償捐給台南南台科技大學的機械系，就像把一具大體送進醫學院的解剖室，不勝哀傷！」

錢橙山今天在臉書貼文，直指自己從未想過，會以這種方式和一輛百萬級的電動車道別，「這不是一場撞得粉碎的車禍，也不是一場激烈的維權糾紛，而是一種失望—對科技冷漠反應的失望，對主動安全系統『沒來』的失望。」

他說，事故發生在台南一處平整空曠的工地旁的廣場上，妻子錢林慧君駕駛這輛車，以約5公里的時速準備停車之際，車輛突然毫無預警地往前暴衝，衝破前方約5公尺遠、2.4公尺高的鐵皮圍籬，並爬上40公分高的垂直混凝土平台。直到後輪懸空，車輛才停下。

「我們確認當下未誤踩油門。」錢橙山表示，這是一輛號稱配備主動安全系統的純電車，但整個過程中，自動煞車系統（AEB）與緊急煞車輔助（EAB）毫無反應；他親自連續按下 SOS 緊急呼救按鈕三次，車內完全沒有語音回應或任何提示。

事後，車子拖回原廠檢測，推斷現場「通訊接發不良」。但錢橙山認為，該地點位於台南市區，為平整、開闊之空地，通訊異常的說法讓人難以接受。

由於車廠不認車輛暴衝，雙方協調不成，錢橙山索性決定「不修、不賣、不讓它再傷人」。他說，事故發生後，自己及家人不敢再相信這台車，即便可以修理、甚至轉售，「我選擇不讓它流入下一位無辜駕駛者手中」，「我做出決定：將這台車捐給台南某科技大學作為工程研究樣本，供機械與電機系學生研究分析。」

他在貼文最後強調，自己不是來責難品牌，也不追究賠償，只是希望，任何想購買電動車、或認為自動安全科技能保命的駕駛，能多一分警覺與選擇權，「這輛車的科技，在我們最需要的那一刻，完全缺席——這是我不能忽視，也不能隱瞞的事實。」