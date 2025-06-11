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觀察站／交通素人史哲接高鐵 破格任官太駭異

聯合報／ 本報記者邱瓊玉胡瑞玲黃婉婷
行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長，政院人士昨晚證實，此人事案已經行政院核定。圖／聯合報系資料照片
行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長，政院人士昨晚證實，此人事案已經行政院核定。圖／聯合報系資料照片

行政院拍板，由政務委員史哲接任高鐵董事長，原任高鐵董座鄭光遠轉任台鐵董事長，突如其來的雙鐵人事調動，不僅引發交通圈與政界的高度不解，更暴露出政府在用人安排上，政治凌駕專業、用人邏輯混亂、決策不透明等爭議。

史哲為監察院長陳菊愛將，轉任高鐵董座消息一出，民進黨內也想問句「憑什麼」。府院對此人事安排雲淡風輕，稱史哲具「行銷長才」與「地方溝通經驗」，能襄助高鐵南延與北延計畫。

這話乍聽相當合理，只是讓人懷疑高鐵不是一間營收百億、有千萬旅客的企業，而是一場行銷專案；更有民進黨人揶揄，「高鐵全名為高速鐵路，而非高雄鐵路」，在在凸顯綠營提出理由過於牽強，連自己人都難埋單。

據悉，史哲出任高鐵董座人選已醞釀一段時日，直到鄭光遠點頭轉任台鐵董座才確認，預計今天公布。黨內不解，賴政府上任周年不過數日，政委一職突然空出，是否暗示另一場人事卡位戰即將登場？

過去的高鐵董座歐晉德、江耀宗等，皆具備交通工程、軌道專業，史哲甚至連交通業務都從未直接參與，這樣的「空降」難怪讓高鐵內部倍感錯愕。更令人擔憂的是，高鐵正邁入關鍵轉型期，面對日益攀升的運量成長，接下來要面對的是新列車採購、班次加密與運量擴充等一連串重大任務，董事長對產業脈絡的理解與風險管理能力至關重要，如今由交通「素人」史哲接手，政府破格任官的膽識，令人感到駭異。

鄭光遠在交通領域歷練豐富，今年一月高鐵前董事長江耀宗卸任後，才甫獲政院肯定，二月真除，不料數月後即被調任台鐵。若行政院對鄭光遠擔任高鐵董座能力有所保留，當初又何必正式任命？若肯定其專業能力，又為何急於更換？

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