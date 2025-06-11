史哲被指文化部長任內濫用公務車 史：順路裹膏藥

行政院證實政務委員史哲將接高鐵董事長，新黨北市議員侯漢廷昨卻爆料史哲擔任文化部長的上班日，搭公務車去推拿診所，「若要人不知、除非己莫為」，他認為濫用公務車的史哲應該下台。史哲回應，這張照片應該是兩年多前，當時他因為膝蓋舊傷復發，在行程途中順路去裹膏藥，並不是推拿。

行政院證實政務委員史哲將接任高鐵董事長。交通部長陳世凱昨表示，一切都還在程序當中，他尊重程序流程，尊重台鐵和高鐵公司治理，程序走完後，他會正式向大家報告。

國民黨立委葛如鈞說，民進黨政府「酬庸已成習慣」，民眾黨立院黨團總召黃國昌拿史哲擔任文化部長時為薯條軟掉責罵下屬來諷刺，史哲去「測高鐵的薯條脆不脆嗎？」

國民黨立委許宇甄表示，這是毫無專業可言的政治酬庸，也是同時踐踏交通專業和人民信任的荒唐安排，許呼籲賴清德總統立即撤回。

侯漢廷在臉書指出，雲林縣消防局前局長戴天星私用公務車遭彈劾，還被判刑；台南市府民族事務委員會前主委汪志敏濫用公務車遭起訴判刑。

侯漢廷說，史哲擔任文化部長期間，曾被爆料某個上班日下午五時卅分搭公務車去推拿診所，與監察委員搭公務車看牙如出一轍，他詢問史哲「去推拿算什麼公務？研究青草藥文化嗎？」「你不辦，我請你辦。」侯漢廷說，他將向北檢和監察院告發。

史哲出任高鐵董事長，現任高鐵董座鄭光遠為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，則轉任台鐵董事長。縱觀史哲學歷與公職經歷，擔任過高雄市新聞處長、文化局長、副市長，到了中央出任文化部長，乃至政委，幾無一項與交通有關。

國民黨立委吳宗憲表示，過去有爆料指史哲曾因薯條軟掉與可樂不冰辱罵下屬，還因不滿幕僚先上車，便使之下車步行淋雨，凸顯史哲是標準慣老闆，扮演「董事長」這個角色一定沒問題。

黃國昌表示，史哲案就是赤裸裸酬庸，高鐵董事長很香很肥，合作廠商也不少，依民進黨派系角度占了大肥缺，勢必有助於未來選舉挹注所需資源；但以台灣人角度來說，請問史哲拿什麼專業擔任高鐵董事長，「去測高鐵的薯條脆不脆嗎？」