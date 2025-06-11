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藍：沈伯洋父75%生意來自大陸 營業額17億

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇邱書昱／台北報導
國民黨昨舉行記者會再揭露，民進黨立委沈伯洋父親的公司自2008年迄今共有1.9萬多筆交易，營業額上看新台幣17億元，其中高達7成5來自中國。如此商業規模已是「中國商人超級大戶」，沈伯洋怎能說父親是中南美台商？圖／國民黨提供
國民黨昨舉行記者會再揭露，民進黨立委沈伯洋父親的公司自2008年迄今共有1.9萬多筆交易，營業額上看新台幣17億元，其中高達7成5來自中國。如此商業規模已是「中國商人超級大戶」，沈伯洋怎能說父親是中南美台商？圖／國民黨提供

民進黨立委沈伯洋父親遭控以「中國台灣」名義向陸申請出口許可，大賺紅錢，引發雙標質疑。國民黨昨再揭露，沈父公司自二○○八年迄今，有七成五生意來自中國，營業額上看新台幣十七億元，如此商業規模已是「中國商人超級大戶」，怎還能說父親是中南美台商？

台北市長蔣萬安昨天在議會備詢時說，有些平時扣人家紅帽子的民進黨人士，發現自己家族賺紅錢，「現在看到迴力鏢回來，這才是卓榮泰院長說的輪迴」。民進黨內已發生一連串共諜案，若依照民進黨（反共才被安插共諜）邏輯，難道民進黨內要養愈多共諜才愈愛台灣嗎？完全不合理。

沈伯洋回應表示，國民黨就是開「地圖砲」，把任何有和中國買過東西的，都說是「紅統」，但這無助於解釋國民黨本身親中立場，只是在幫大罷免添柴火。

國政基金會副執行長凌濤指出，沈伯洋父親的兆億有限公司，從二○○八年至今共逾一萬九千筆交易，總體貿易額上看十七億元，比重高達近七成五來自中國；國安單位為沈伯洋「洗地」，事實是沈家就是有賺紅錢。

蔣萬安 沈伯洋 民進黨 大罷免 卓榮泰 凌濤

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凌濤揭沈伯洋父公司7成5生意來自中國 營業額上看17億

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