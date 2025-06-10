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潘孟安赴阿拉斯加 李敏：台採購天然氣恐被美國卡死

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安（左）當地時間2日在駐美大使俞大㵢（右）陪同下，應邀與美國能源部長萊特（中）等人參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察極地能源基礎建設。圖／總統府提供
總統府秘書長潘孟安（左）當地時間2日在駐美大使俞大㵢（右）陪同下，應邀與美國能源部長萊特（中）等人參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察極地能源基礎建設。圖／總統府提供

總統府秘書長潘孟安日前出席在美國舉行的阿拉斯加永續能源會議，並與美國官員共同考察當地極地能源基礎建設，此行被解讀為擴大對美採購包括天然氣等準備。清大工程與系統科學系榮譽退休特聘教授李敏表示，台灣如投資天然氣管建設，未來只能跟美國採購天然氣，「把台灣給卡死」。

賴清德總統在4月22日會見環保團體代表時曾表示，因應美國公布新的關稅政策，對美國提高採購包括天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主與能源韌性的重要環節。因此，潘孟安此行前往阿拉斯加也引發聯想。

針對潘孟安前往阿拉斯加，引發擴大採購美國天然氣聯想，李敏說，這叫「卡死你」。美國的天然氣在阿拉斯加，說要把它變成液態天然氣，送到台灣來，距離太遠。有方法是建一條天然氣管，送到某一個港口，在該港口液化之後再送來台灣。問題是，那條管子現在沒有建好，由誰出錢建？是日本、南韓、台灣。

李敏表示，天然氣在市場上是種期貨，可以跟印尼買，可以跟阿拉斯加買，可以跟歐洲買，但蓋了天然氣管後，只能跟美國買，因為台灣已經投資了，就把台灣給卡死。

李敏認為，這樣不會壓縮到台灣核電恢復的可能性，因為台灣還是要買天然氣，只是說要買多少而已，做了核電後，對天然氣的需求會降低。但還是同理，天然氣有這麼多國家輸出，例如卡達、美國、印尼，只不過天然氣管一建好，只能買美國的。

總統府秘書長潘孟安等日前赴美國阿拉斯加，考察極地能源基礎建設。清大工程與系統科學系榮譽退休特聘教授李敏表示，台灣如投資當地天然氣管建設，未來只能跟美國採購天然氣，「把台灣給卡死」。聯合報資料照
總統府秘書長潘孟安等日前赴美國阿拉斯加，考察極地能源基礎建設。清大工程與系統科學系榮譽退休特聘教授李敏表示，台灣如投資當地天然氣管建設，未來只能跟美國採購天然氣，「把台灣給卡死」。聯合報資料照

阿拉斯加 美國 潘孟安 核電 天然氣

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