潘孟安赴阿拉斯加 李敏：台採購天然氣恐被美國卡死

總統府秘書長潘孟安日前出席在美國舉行的阿拉斯加永續能源會議，並與美國官員共同考察當地極地能源基礎建設，此行被解讀為擴大對美採購包括天然氣等準備。清大工程與系統科學系榮譽退休特聘教授李敏表示，台灣如投資天然氣管建設，未來只能跟美國採購天然氣，「把台灣給卡死」。

賴清德總統在4月22日會見環保團體代表時曾表示，因應美國公布新的關稅政策，對美國提高採購包括天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主與能源韌性的重要環節。因此，潘孟安此行前往阿拉斯加也引發聯想。

針對潘孟安前往阿拉斯加，引發擴大採購美國天然氣聯想，李敏說，這叫「卡死你」。美國的天然氣在阿拉斯加，說要把它變成液態天然氣，送到台灣來，距離太遠。有方法是建一條天然氣管，送到某一個港口，在該港口液化之後再送來台灣。問題是，那條管子現在沒有建好，由誰出錢建？是日本、南韓、台灣。

李敏表示，天然氣在市場上是種期貨，可以跟印尼買，可以跟阿拉斯加買，可以跟歐洲買，但蓋了天然氣管後，只能跟美國買，因為台灣已經投資了，就把台灣給卡死。