核電延役有望？ 清大教授指「賴清德挺核」：但被利益集團綁架

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請清大工程與系統科學系榮譽退休特聘教授李敏，討論台灣能源問題。李敏強調，從賴清德總統近期的談話可發現，其實賴總統本人應明白核電的好處與優勢，如今遲遲不支持核電，是因為被背後的利益集團綁架。

李敏說，核電有三大好處。第一，燃料體積小、運輸儲存方便，一架飛機運載的燃料就可以用18個月，而天然氣一艘船只能用兩周；第二，核電發電成本穩定、不易受波動；第三，核電不排放二氧化碳。這些是台灣政府目前最迫切需達成的，而核一、核二、核三等三座電廠500多萬瓩的發電，現在延役馬上可享有這三項好處。政府放著這些生財工具不用，而白白讓台電虧錢？

李敏說，台灣應該要「返核」，具體有四個步驟。第一，三個電廠延役；第二，核四要商轉；第三，規畫蓋大型電廠；第四，投資小型模組化反應爐（SMRs）。核電廠延役，整個流程從台電提報告，到核安會審查，其實最快兩年就足夠；蓋大型電廠方面，全球市場上有很多機組現貨，南韓、法國、美國都可採購，可採「ROT模式」（公有民營）運營；小型模組化反應爐，由於沒有現貨，2030年後才有可能獲得。

李敏也說，據統計，全世界目前共417部核電機組運轉中，當中160部運轉超過40年，超過50年的甚至有35部。全世界這麼多40年以上的機組使用中，台灣為何同樣40年就不敢用？況且，40年的運營經驗，讓台電工程師累積了相當厚實的核能安全文化。李敏最後強調，賴總統相當清楚核電的這些好處與選擇，其實賴總統本人支持核電，從其520演說可看出，只不過被背後的利益集團綁架。

陳學聖也說，明明大家都知道延役最好，卻依然故投資綠電，一來是透過買阿拉斯加天然氣討好美國，二來是完成前總統蔡英文提出50%綠電的目標。但犧牲的依然是台灣利益。

何志勇表示，1975年到2024年間，美國核電容量占比都是20%上下。上月底川普才發布行政命令，指出美國未來要有兩個核能目標。第一，2050年前核電發電容量要成長四倍，從目前一百萬瓩到四百萬瓩；第二，2030年前興建十個大型反應爐。美國前總統拜登則是希望2050年前核電容量提高三倍，實現經濟脫碳目標。兩人的政見方向其實非常一致。

何志勇續指，根據美國華府智庫皮尤研究中心今年六月初發布的民調顯示，核電是所有能源選項中，「唯一」被愈來愈多跨黨派的美國民眾認為，需要進一步發展的供電來源，其中分別獲69%、52%的共和黨與民主黨選民的支持，整體支持率近6成。何志勇強調，美國在能源規畫方面，核電一直是重要部分，不分黨派，是當之無愧的「美國共識」。台灣人必須審慎思考。