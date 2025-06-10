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臉書小編涉國安法 王欣儀稱未進辦公室上班：支持檢調毋枉毋縱
林岳龍被控涉嫌違反國家安全法，遭檢調搜索，而該男子目前擔任北市議員王欣儀臉書小編。王今晚發聲明證實，林男為兼職但未曾在辦公室辦公，調查局人員到場時她並不在場，辦公室也未遭搜索。
王欣儀表示，林岳龍是今年一月才掛入研究室聘用的兼職時薪小編之一，平時協助部分社群經營的基本工作，並未在研究室內上班辦公，非正職助理，研究室內也無其辦公桌、置物櫃等，也未曾使用過研究室電腦，亦未接觸任何公務文件或資料。
王欣儀說，今日調查局人員帶林岳龍進入研究室，據了解應是針對立法院相關資料查證，其當時正準備總質詢不在場，而根據助理轉述調查人員表示僅是「走個程序」，簡單確認他並未在研究室上班後即離開，未帶走任何東西無搜索辦公室情事。
王欣儀表示，會支持檢調機關秉持公正立場，毋枉毋縱偵辦，也會全力配合相關調查，以共同維護國家安全。
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